12 Августа 2022 15:29

ФИФА перенесла начало чемпионата мира в Катаре на 20 ноября

ДОХА. КАЗИНФОРМ – Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре начнется 20 ноября – на день раньше запланированного графика, что позволит хозяевам чемпионата сразу же после церемонии открытия провести первую игру между Эквадором и Катаром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Руководство международной федерации футбола подтвердило это решение в четверг, заявив, что оно последовало за оценкой «конкурентных и операционных последствий» и консультациями с заинтересованными сторонами, а также принимающей страной.

«Это изменение обеспечивает преемственность давней традиции отмечать начало чемпионата мира по футболу церемонией открытия по случаю первого матча с участием либо хозяев, либо действующих чемпионов», — говорится в заявлении ФИФА.

До этого в расписании в первом матче чемпионата должна были встретиться Сенегал и Нидерланды, игра которых была запланирована на 21 ноября. После решения ФИФА этот матч был перенесен на 19:00 21 ноября, тем самым заняв вечернее место, ранее отведенное игре Катара против Эквадора.

Церемония открытия и первая игра состоятся на 60-и тыс. стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре, к северу от столицы Катара Дохи.

«Чемпионат мира по футболу ФИФА 2022 начнется с еще большего праздника для местных и иностранных болельщиков, поскольку принимающая страна Катар теперь сыграет с Эквадором в воскресенье, 20 ноября, в 19:00 (22:00 по времени Нур-Султана) в рамках отдельного мероприятия», - заявила ФИФА.

«Владельцы билетов будут должным образом уведомлены по электронной почте о том, что соответствующие матчи были перенесены, и их билеты останутся действительными независимо от новой даты/времени. Кроме того, ФИФА будет стремиться решать любые вопросы, возникающие в связи с этим изменением, в каждом конкретном случае», — заявила ФИФА в четверг.

В этом году финал 22-го чемпионата мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Он впервые проводится в арабской стране. Чемпионат также станет первым за 92-летнюю историю турнира, который проводится в последние месяцы года – ноябре и декабре.

Финал турнира состоится 18 декабря, в Национальный день Катара.

Фото: AlJazeera