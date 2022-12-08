ФИФА оштрафовала Хорватию, Сербию и Саудовскую Аравию

8 Декабря 2022, 14:46

АММАН. КАЗИНФОРМ - ФИФА наложила санкции на три футбольные федерации, команды которых принимают участие в чемпионате мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Руководство ФИФА заявило в среду, что Дисциплинарный комитет организации оштрафовал Хорватскую федерацию футбола на 50 000 швейцарских франков (53 000 долларов США) в связи с поведением их болельщиков на матче 27 ноября.

Во время матча Хорватия – Канада на международном стадионе «Халифа» в Дохе хорватские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Милана Борьяна, этнического серба, который родился в Хорватии, но в детстве бежал из страны.

Он вместе со своей семьей покинул свой родной город, расположенный в этническом сербском регионе Хорватии, после того, как тот был взят хорватскими войсками во время военной операции 1995 года, положившей конец хорватской войне за независимость. В те годы, во время и после операции, получившей название «Буря», около 200 тысяч этнических сербов бежали из страны, многие из них – в колоннах из тракторов.

Одним из баннеров, выставленных болельщиками Хорватии во время матча, стал флаг компании-производителя тракторов «John Deere», на котором слоган компании был изменен на «Ничего не бежит так, как Борьян» - с отсылкой на сербов, которые вынуждены были покинуть страну.

ФИФА заявила, что это обвинение против Хорватии связано с нарушением статьи 16 дисциплинарного кодекса, касающейся «использования слов и предметов для передачи сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».

ФИФА также оштрафовала Футбольную ассоциацию Сербии на 20 тысяч швейцарских франков (21 200 долларов США) за скандальный флаг с изображением Косово как части Сербии, вывешенный в раздевалке команды во время их группового этапа против Бразилии 24 ноября.

На нем была изображена карта Сербии с территорией ее бывшей провинции и лозунгом «Не сдаваться».

Федерация футбола Косово подала жалобу в ФИФА на флаг, вывешенный над раздевалками двух сербских игроков.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Белград не признает суверенитет своей бывшей провинции.

В третьем случае Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Футбольную ассоциацию Саудовской Аравии штраф в размере 30 000 швейцарских франков (32 тысячи долларов США) за «неправомерное поведение команды» после того, как «Зеленые соколы» получили шесть желтых карточек во время матчей группового этапа против Аргентины и Мексики.

И Сербия, и Саудовская Аравия не смогли пройти в плей-офф чемпионата мира. Футбольные руководящие органы обеих стран не отреагировали немедленно на штрафы, наложенные ФИФА. Хорватия сыграет с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира.

Фото: AlJazeera