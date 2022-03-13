Фейковый сахар «продали» на семь миллионов тенге две жительницы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередное мошенничество с продажей несуществующего товара раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию города Тараза с заявлением обратились несколько граждан, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Оказалось, что в ноябре 2021 года две женщины, представившись перевозчицами сахара, проникнув в доверие, путем обмана завладели их деньгами. Общая сумма причиненного ущерба составила более семи миллионов тенге».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны местные жительницы 23-х и 42-х лет. Одна из них уже находится под арестом.

Задержанные дали признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части второй Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется следствие.

За совершение подобного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«Департамент полиции Жамбылской области просит жителей быть предельно бдительными и осторожными в совершении сделок на крупную сумму с незнакомыми людьми. Если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию на пульт «102» или в дежурную часть отдела полиции вашего района», - пояснили в ведомстве.