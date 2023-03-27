Фейковые протоколы о результатах голосования парламентских выборов распространяют в СМИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Накануне в СМИ появились фото якобы протокола участковой избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4 по избирательному участку №99. В Территориальной избирательной комиссии города Алматыподтвердили, что это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТИК.

Как пояснили в ТИК, во-первых, на опубликованных фото протокол заполнен по приложению №32 к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 20 января 2023 года №18/672 (о результатах голосования по выборам депутатов маслихата города Алматы по партийным спискам), в содержании документа вместо наименования политических партий указаны ФИО кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатному территориальному избирательному округу №4.

Во-вторых, подлинный протокол оформлен по форме согласно приложению №20 к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 20 января 2023 года №18/672. Обращаем внимание на то, что на распространяемых фото указаны ФИО только 6 кандидатов вместо 28 зарегистрированных.

В-третьих, согласно данным журнала учета и регистрации доверенных лиц, наблюдателей политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций, представителей СМИ Республики Казахстан, наблюдателей иностранных государств, международных организаций и представителей иностранных СМИ участковой избирательной комиссии избирательного участка №99 в течение дня голосования и при подсчете голосов на избирательном участке присутствовали 5 зарегистрированных наблюдателей/доверенных лиц.

Согласно пункту 8 статьи 43 конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» по желанию лица, присутствующего в соответствии с настоящим конституционным законом, при подсчете голосов ему выдается копия протокола, заверенная подписями председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии. Копии протоколов, заверенных в установленном порядке, никто из доверенных лиц и наблюдателей не получал, в журнале учета и регистрации отсутствуют подписи наблюдателей и доверенных лиц, подтверждающих факт получения копий.

В-четвертых, на подлинном протоколе должны быть проставлены две печати: печать на самой копии оригинального протокола, а также так называемая «живая» печать, подтвержденная подписью председателя и секретаря участковой избирательной комиссии.

В-пятых, подписи членов комиссии в распространяемых фото отличаются от их фактических подписей, что также подтверждается членами участковой избирательной комиссии. Сама печать на документе нечитаема, идентифицировать ее как печать избирательного участка №99 также не представляется возможным.

«С учетом вышесказанного распространяемые фото якобы протокола не являются копией официального документа участковой избирательной комиссии №99. Действия по подготовке данных фото и их дальнейшему распространению в соответствии с законодательством можно считать попыткой фальсификации и дискредитации результатов легитимно проведённых выборов. В этой связи территориальная избирательная комиссия города Алматы призывает размещать исключительно достоверную информацию во избежание обмана населения», - заключили в ТИК.

Также отмечено, что Территориальная избирательная комиссия города Алматы оставляет за собой право обратиться в надзорные и правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, распространяющих недостоверную информацию.