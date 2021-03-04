Фейковые бланки с результатами ПЦР-тестирования распространяют казахстанцы в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях некоторые казахстанские пользователи начали делиться постом с информацией о том, как фальсифицировать результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Это незаконно. За изготовление и использование поддельных документов в Казахстане предусмотрена ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

Ссылка, указанная в публикации, которую распространяют в соцсетях, ведет в Telegram-чат. Там собраны бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестирования на COVID-19. По словам создателя чата, эти образцы можно редактировать, вписав нужное имя и даты.

В Министерстве здравоохранения РК подчеркивают, что поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность.

«Идентификацию на подлинность протоколов исследования, выданных филиалами «Национальный центр экспертизы» через программу лабораторной информационной системы (ЛИС), можно провести по следующим параметрам: штрихкод на протоколе исследования, выданный программой ЛИС; наличие уникального знака аккредитации, выданного национальным органом аккредитации Республики Казахстан, с указанием номера аттестата аккредитации, который может быть идентифицирован на сайте www.nca.kz; утвержденная форма протокола исследования на каждый вид исследования, регламентированная приказом «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В форме указаны данные исполнителя исследования, руководителя лаборатории и печать организации», — сообщили в ведомстве.

Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты или государственных наград в Казахстане незаконно. За это предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 385 УК РК. Нарушителям может грозить штраф до 2000 МРП или ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет. Использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до 160 МРП либо арестом на срок до 40 суток.

Более того, подделка бланка с отрицательным результатом ПЦР-анализа на COVID-19 опасна. Человек, использующий такой документ, может в действительности болеть и заражать коронавирусом окружающих.