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Фейковые аккаунты Имангали Тасмагамбетова появились в соцсетях
7 Февраля 2022 12:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Facebook и Instagram можно обнаружить фейковые страницы, которые были созданы от имени Имангали Тасмагамбетова. К этим аккаунтам известный государственный деятель РК отношения не имеет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.
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К примеру, один из таких аккаунтов в Instagram — tasmagambetov_official — собрал более 45 тысяч подписчиков, другой — imaangali_tasmagambetov — более тысячи подписчиков. В Facebook также созданы страницы от его имени .
Имангали Тасмагамбетов в разговоре со Stopfake.kz опроверг причастность к этим аккаунтам. Он сообщил, что не имеет страниц в соцсетях:
«Уважаемые друзья! В социальных сетях от моего имени появились фейк-аккаунты и фейк- страницы, на которых выкладываются материалы провокационного характера. Безусловно, это не только затрагивает мою репутацию, но и показывает уязвимость и безопасность каждого человека в интернет-пространстве. Хочу заявить, что у меня в социальных сетях нет никаких страниц. Призываю не поддаваться на всякого рода провокации и не способствовать распространению ложной информации. С уважением, Имангали Тасмагамбетов».
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