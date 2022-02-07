+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейковые аккаунты Имангали Тасмагамбетова появились в соцсетях

7 Февраля 2022 12:20
Поделиться:
Фейковые аккаунты Имангали Тасмагамбетова появились в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Facebook и Instagram можно обнаружить фейковые страницы, которые были созданы от имени Имангали Тасмагамбетова. К этим аккаунтам известный государственный деятель РК отношения не имеет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Новости по теме
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Дебатный турнир среди молодежи прошел в Актобе Как в Казахстане развивается индустрия комиксов Около 339 млрд тенге выплачено из ГФСС в поддержку работающего населения в РК

К примеру, один из таких аккаунтов в Instagram — tasmagambetov_official — собрал более 45 тысяч подписчиков, другой — imaangali_tasmagambetov — более тысячи подписчиков. В Facebook также созданы страницы от его имени .

Имангали Тасмагамбетов в разговоре со Stopfake.kz опроверг причастность к этим аккаунтам. Он сообщил, что не имеет страниц в соцсетях:

«Уважаемые друзья! В социальных сетях от моего имени появились фейк-аккаунты и фейк- страницы, на которых выкладываются материалы провокационного характера. Безусловно, это не только затрагивает мою репутацию, но и показывает уязвимость и безопасность каждого человека в интернет-пространстве. Хочу заявить, что у меня в социальных сетях нет никаких страниц. Призываю не поддаваться на всякого рода провокации и не способствовать распространению ложной информации. С уважением, Имангали Тасмагамбетов».

Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Дебатный турнир среди молодежи прошел в Актобе
Как в Казахстане развивается индустрия комиксов
Около 339 млрд тенге выплачено из ГФСС в поддержку работающего населения в РК
Популярное
1 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
2 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
3 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
4 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
5 Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
6 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Читайте также
Около 339 млрд тенге выплачено из ГФСС в поддержку работающего населения в РК
Новыми книгами пополнились библиотеки Каркаралинского района
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив