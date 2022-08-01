1 Августа 2022 09:09

Фейковую рекламу выплат в рамках «Народного IPO» распространяют в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях циркулирует реклама с информацией о том, что участникам программы «Народное IPO» в Казахстане положены выплаты в размере от 50 тыс. тенге в день и выше. Это дело рук мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Глава государства в январе 2021 года действительно поручил возобновить программу «Народное IPO». Это поручение выполняет фонд «Самрук-Қазына». Однако к распространяемой рекламе он отношения не имеет. Это объявление исходит от неизвестного аккаунта с названием «Lost Dog Street Band».

В последнее время участились мошеннические рассылки и объявления подобного содержания. Всю официальную информацию о программе «Народное IPO» можно получить на официальных ресурсах «Самрук-Қазына».

В своем официальном Telegram-канале Samruk-Kazyna official фонд предупреждает о том, как защититься от мошенников, использующих для привлечения людей название «Народное IPO».

«Настоящие профессиональные участники IPO имеют лицензию от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Это можно проверить на официальном сайте агентства. Также члены биржи являются лицензиатами, это можно проверить на сайте биржи, в разделе «Члены биржи». Также нужно смотреть различные видео, которые распространяем мы и другие агентства о том, кто является действительно лицензиатом. Что касается самого размещения IPO, то, как мы уже сказали, покупать акции можно через брокеров, для этого нужно стать их клиентом, они вам откроют счет, либо через приложение AIX «Табыс», — сказано в публикации на канале.

Подробную информацию о работе программы «Народное IPO» также можно получить из видео , опубликованного в официальном YouTube-аккаунте фонда «Самрук-Қазына».

На сегодняшний день программа еще не начала свою работу.

Таким образом, распространяемая в Казнете реклама является фейковой. Ее создание и распространение – дело рук мошенников.