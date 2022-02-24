Фейковую рекламу «Народного IPO» распространяют в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется реклама программы «Народное IPO», обещающая заработок от 65 000 тенге в день. Это дело рук мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На рекламном баннере размещена фотография президента РК и его цитата о расширении программы «Народное IPO», в которой он говорит о том, что национальные богатства страны должны принадлежать народу. Похожие слова он действительно произносил в 2021 году. Тогда он на самом деле поручил возобновить «Народное IPO».

На сегодняшний день программу готовят к возобновлению. Участвовать в ней пока нельзя.

То, что распространяемая в социальных сетях реклама не имеет никакого отношения к программе, подтвердили и в фонде «Самрук-Қазына».

«Фонд «Самрук-Қазына», как акционер крупнейших компаний, подлежащих выводу на ІРО в рамках плана приватизации правительства Республики Казахстан, заявляет, что сведения, распространяемые в фейковой рассылке, не соответствуют действительности. Пока только планируется вывести на фондовый рынок ценные бумаги двух компаний – это «Эйр Астана» и «КазМунайГаз». Точные даты размещения акций этих компаний на фондовом рынке еще не определены и зависят от рыночной конъюнктуры на рынках капитала и состояния самих компаний. При этом особо подчеркиваем, что доходность по акциям национальных компаний, которые планируется выставить на фондовый рынок, будет определяться конъюнктурой рынка», — сообщили в пресс-службе фонда.

Призываем вас не доверять сомнительной рекламе и рассылкам, обещающим денежные призы или огромные вознаграждения за минимальные денежные взносы. Чаще всего подобные объявления являются действиями кибермошенников или создателей финансовых пирамид.