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    07:39, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Фейковую информацию о ставках налога на роскошь прокомментировали в Комитете госдоходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы распространяют таблицу, в которой якобы указаны ставки налога на роскошь. Согласно им, каждый, кто владеет недвижимостью дороже 2 млн тенге, будет облагаться дополнительным налогом. Информацию прокомментировали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Как сообщили в ведомстве, к налогу на роскошь распространяемая таблица отношения не имеет.

    «В распространяемой таблице приведены действующие ставки по налогу на имущество физических лиц, прописанные в Налоговом кодексе РК. Согласно этой таблице, чем выше оценочная стоимость недвижимости, тем выше ставка налога. Однако это не является налогом на роскошь. В рамках поручения Президента, это будет совсем другой налог. Его концепция еще не утверждена, поэтому говорить о том, каким будет этот налог, мы сейчас не можем», - прокомментировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

    Таким образом, распространяемая таблица вводит пользователей в заблуждение. Она содержит информацию об уже существующем налоге на имущество физических лиц, а к налогу на роскошь никакого отношения не имеет, так как концепция этого налога все еще находится в разработке.


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