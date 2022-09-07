Фейковую информацию о ставках налога на роскошь прокомментировали в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы распространяют таблицу, в которой якобы указаны ставки налога на роскошь. Согласно им, каждый, кто владеет недвижимостью дороже 2 млн тенге, будет облагаться дополнительным налогом. Информацию прокомментировали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в ведомстве, к налогу на роскошь распространяемая таблица отношения не имеет.

«В распространяемой таблице приведены действующие ставки по налогу на имущество физических лиц, прописанные в Налоговом кодексе РК. Согласно этой таблице, чем выше оценочная стоимость недвижимости, тем выше ставка налога. Однако это не является налогом на роскошь. В рамках поручения Президента, это будет совсем другой налог. Его концепция еще не утверждена, поэтому говорить о том, каким будет этот налог, мы сейчас не можем», - прокомментировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Таким образом, распространяемая таблица вводит пользователей в заблуждение. Она содержит информацию об уже существующем налоге на имущество физических лиц, а к налогу на роскошь никакого отношения не имеет, так как концепция этого налога все еще находится в разработке.