Фейковое заявление ВОЗ об отмене ношения масок рассылают в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фальшивое заявление ВОЗ обсуждают в Сети. Специалисты организации якобы сообщили, что ношение маски больше не является необходимостью. Скриншот с «цитатой» опубликовали 25 января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«На самом деле никто из специалистов ВОЗ не делал подобных заявлений. Скриншот, который стал вирусным в Интернете, распространился с подачи конспирологического ресурса Principia Scientific International и к ВОЗ не имеет никакого отношения. На сайте даже приведена вырванная из контекста цитата, действительно взятая из документа ВОЗ Mask use in the context of COVID-19 от 1 декабря 2020 года. В ней сказано, что «использование одной лишь маски надлежащим способом недостаточно для того, чтобы обеспечить адекватный уровень защиты», - говорится в сообщении Stopfake.kz .

Далее в оригинальном документе следуют другие рекомендации по профилактике COVID-19, такие как частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, в документе приведены результаты исследований, говорящие в пользу эффективности ношения масок.

Это не первая манипуляция с использованием этого документа. Ранее сторонники теории заговора интерпретировали руководство по ношению масок как признание опасности их использования.