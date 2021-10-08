Фейковое заявление «создателя» мРНК-вакцин о новых вариантах вируса в телах привитых людей обсуждают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы пишут о том, что создатель мРНК-вакцин заявил, что новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 появляются именно из-за массовой вакцинации. Якобы вирус мутирует исключительно в телах привитых людей, следовательно, массовую вакцинацию необходимо прекратить. Это мнение антинаучно и в корне неверно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В сообщении сказано, что теорию о мутации вируса SARS-CoV-2 в телах привитых людей выдвинул создатель мРНК-вакцин Роберт Мэлоун. Однако на самом деле к разработке препаратов для иммунизации против СOVID-19 он отношения не имеет и не считается их создателем.

В действительности основу для мРНК-технологии разработали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман.

Мэлоун же продолжает позиционировать себя как «создателя» мРНК-вакцин и распространять дезинформацию об этих препаратах. Ранее он говорил о том, что вакцины, разработанные с применением этой технологии, крайне опасны.

5 октября 2021 года он совместно с экономистом Питером Наварро опубликовал статью, в которой говорил о том, что вакцинация небезопасна, иммунитет привитых людей ненадежен, а новые штаммы возникают из-за массовой вакцинации.

Представители научного сообщества практически сразу же выступили с критикой подобных высказываний и назвали их антинаучными.

«Напротив, быстрая вакцинация как можно большего числа людей имеет решающее значение для предотвращения появления новых вариантов. Вирус мутирует не из-за вакцинации, а потому, что это вирус и каждый вирус в мире может мутировать», — сообщила иммунолог и научный сотрудник Лаборатории инфекционных заболеваний Агентства по науке, технологиям и исследованиям в Сингапуре Анжелин Роуэрс изданию Health Feedback.

Издание также привело развернутые комментарии других ученых, опровергающих идеи Мэлоуна.

Идее о том, что новые варианты возникают в телах привитых людей, противоречат факты. Все четыре варианта коронавируса SARS-CoV-2, вызывающие опасения, возникли в 2020 году, еще до начала массовой вакцинации.

В феврале 2021 года издание The Conversation опубликовало подробный материал, разъясняющий, как и почему возникают новые варианты вирусов. Основной причиной этого явления в статье назвали масштабное распространение патогена среди людей.

Дело в том, что генетический код РНК вируса SARS-CoV-2 содержит порядка 30 000 букв. Во время репликации, или размножения вируса, может произойти ошибка в какой-либо из этих букв. Такие ошибки случаются приблизительно каждые две недели в цепочке передачи вируса. Большинство из них незначительны, однако некоторые способны повлиять на поведение и свойства самого вируса. В этом случае появляется новый вариант патогена.

Из этого следует, что массовая вакцинация не способна влиять на появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2. Ученые считают подобные заявления Роберта Мэлоуна безосновательными, а сам Роберт Мэлоун, хоть и позиционирует себя как изобретателя мРНК-вакцин, таковым не является.