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Фейковое заявление председателя международного суда о казахстанских чиновниках распространяют в соцсетях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется пост о том, что казахстанских чиновников привлекут к ответственности в Гааге. Автор ссылается председателя Международного суда ООН Абдулкави Ахмеда Юсуфа. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Фотография председателя Международного суда ООН Абдулкави Ахмеда Юсуфа подписана якобы его цитатой: «Казахстанские высшие чины и самоуправление должны отвечать за происходящее беззаконие с людьми».
Эта фейковая цитата. Абдулкави Ахмед Юсуф не делал такого заявления. Убедиться в этом можно, изучив стенограммы его выступлений, опубликованных на официальном сайте международного суда. Никаких упоминаний о том, что он когда-либо высказывался на подобную тему, ни в одном официальном источнике также нет.
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