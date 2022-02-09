+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейковое заявление председателя международного суда о казахстанских чиновниках распространяют в соцсетях

9 Февраля 2022 14:51
Поделиться:
Фейковое заявление председателя международного суда о казахстанских чиновниках распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется пост о том, что казахстанских чиновников привлекут к ответственности в Гааге. Автор ссылается председателя Международного суда ООН Абдулкави Ахмеда Юсуфа. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине
В документе родившейся девочки в Алматы неправильно указали пол Субсидирование арендного жилья: как будут осуществляться выплаты и кому положено Конспирология: Население мира не должно превышать 500 миллионов человек

Фотография председателя Международного суда ООН Абдулкави Ахмеда Юсуфа подписана якобы его цитатой: «Казахстанские высшие чины и самоуправление должны отвечать за происходящее беззаконие с людьми».

Эта фейковая цитата. Абдулкави Ахмед Юсуф не делал такого заявления. Убедиться в этом можно, изучив стенограммы его выступлений, опубликованных на официальном сайте международного суда. Никаких упоминаний о том, что он когда-либо высказывался на подобную тему, ни в одном официальном источнике также нет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Сроки по объявлению физлиц банкротами определили в Минфине
В документе родившейся девочки в Алматы неправильно указали пол
Субсидирование арендного жилья: как будут осуществляться выплаты и кому положено
Конспирология: Население мира не должно превышать 500 миллионов человек
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
6 Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Читайте также
Краеугольным камнем должна стать национальная заинтересованность и безопасность – эксперт об инвестиционной политике
ЗОЖ для всех: чем удивляют сельские спортивные центры
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив