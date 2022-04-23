Фейковое сообщение от имени Димаша Кудайбергена распространили в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется сообщение о том, что певец Димаш Кудайберген призвал казахстанцев вступать в оппозиционную партию «Алга, Казахстан». Портал Stopfake.kz сообщил, что это фейк, передает МИА «Казинформ».

Источником этой новости является сатирический Instagram-аккаунт qazinform24.

На этой странице не публикуются реальные новости и достоверные сообщения, о чем сказано в шапке профиля. В аккаунте размещаются исключительно выдуманные «новости».

Следовательно, доверять сообщению о призывах певца вступать в оппозиционную партию не нужно. Это неправда.