Фейковое сообщение о выплатах казахстанцам распространяется в WhatsApp
Точно такая же рассылка распространялась еще в декабре 2022 года. Но тогда в ней не говорилось о парламентских выборах. Вместо этого речь шла о внеочередных выборах президента страны, которые состоялись 20 ноября 2022 года. Якобы после своего избрания Касым-Жомарт Токаев объявил о выплатах в размере «193817 лв».
На самом же деле никакой программы выплат каждому гражданину Казахстана ни тогда, ни сейчас не объявлялось.
Кроме того, в рассылке сумма указана в валюте с обозначением «лв». Так обозначают болгарскую валюту – лев, а не казахстанский тенге.
Получить выплату предлагают не на официальном интернет-ресурсе, а на сайте с адресом worldcup-a2.buzz. В центре главной страницы размещена кнопка, кликнув по которой якобы можно получить выплату.
Однако после нажатия кнопки пользователя просят ввести в специальное поле номер «мобилы».
Очевидно, что сайты с оформлением и контентом такого рода просто не могут принадлежать государственным органам и иметь хотя бы косвенное отношение к реальным государственным программам.
Из всего этого следует, что рассылка – это дело рук мошенников, собирающих таким образом персональные данные пользователей.