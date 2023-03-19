Фейковое сообщение о выплатах казахстанцам распространяется в WhatsApp

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp распространяют ссылку, пройдя по которой каждый казахстанец якобы может получить «как минимум 193817 лв». Это старый фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Точно такая же рассылка распространялась еще в декабре 2022 года. Но тогда в ней не говорилось о парламентских выборах. Вместо этого речь шла о внеочередных выборах президента страны, которые состоялись 20 ноября 2022 года. Якобы после своего избрания Касым-Жомарт Токаев объявил о выплатах в размере «193817 лв».

На самом же деле никакой программы выплат каждому гражданину Казахстана ни тогда, ни сейчас не объявлялось.

Кроме того, в рассылке сумма указана в валюте с обозначением «лв». Так обозначают болгарскую валюту – лев, а не казахстанский тенге.

Получить выплату предлагают не на официальном интернет-ресурсе, а на сайте с адресом worldcup-a2.buzz. В центре главной страницы размещена кнопка, кликнув по которой якобы можно получить выплату.

Однако после нажатия кнопки пользователя просят ввести в специальное поле номер «мобилы».

Очевидно, что сайты с оформлением и контентом такого рода просто не могут принадлежать государственным органам и иметь хотя бы косвенное отношение к реальным государственным программам.

Из всего этого следует, что рассылка – это дело рук мошенников, собирающих таким образом персональные данные пользователей.