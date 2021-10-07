Фейковое сообщение о мошенничестве под предлогом переписи населения перепугало казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы пересылают в мессенджере аудиосообщение о мошенниках, которые под предлогом переписи населения якобы звонят по видеосвязи, сканируют лицо и оформляют на людей кредиты. В пресс-службе МВД сообщили, что подобных фактов зарегистрировано не было, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В сообщении, которое пересылают казахстанцы в WhatsApp, женский голос сообщает о трех пострадавших от действий мошенников в Шахане, Актасе, Караганде.

По словам женщины, мошенники звонят по видеосвязи, задают вопросы, в это время сканируют лицо человека, а после оформляют на него несколько кредитов.

В МВД опровергли информацию о регистрации подобных фактов.

«В ДП Карагандинской области уголовные дела по фактам мошеннических действий под предлогом проводимой национальной переписи населения Республики Казахстан – 2021 не зарегистрированы», - сказано в ответе на запрос Stopfake.kz.

Представители МВД рекомендовали казахстанцам не забывать про меры безопасности.

МВД обращает внимание граждан, что для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться ряда мер безопасности: регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными; подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: СМС-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т. д.

«Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, в первую очередь свяжитесь с банком и постарайтесь заблокировать все операции, связанные с передвижением ваших денежных средств в результате мошеннических действий. Сохраните всю переписку с мошенниками, а также информацию, которая может способствовать раскрытию совершенного в отношении вас преступления. Обратитесь в подразделение полиции по месту жительства.

Кроме того, напоминаем, что рекомендуется доверять только официальным источникам информации», — добавили в ведомстве.