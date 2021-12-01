Фейковое расписание появления новых вариантов SARS-CoV-2 вновь распространяют казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете вновь стало распространяться фейковое «расписание» появления новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. На этот раз COVID-диссиденты делают акцент на том, что в нем и ранее присутствовал вариант под названием «омикрон», который обнаружили совсем недавно. Это, по их мнению, доказывает искусственное происхождение и «спланированность» пандемии. Stopfake.kz объясняет, почему это не так, передает МИА «Казинформ».

Это же самое фото с датами появления новых вариантов коронавируса уже распространялось ранее. Тогда мы указывали на то, что оно не является официальным документом и ни одна указанная в нем дата не совпадает с реальной датой появления или регистрации уже обнаруженных вариантов.

Однако на этот раз поклонники конспирологии указывают на то, что в распространяемом списке было указано правильное название одного из еще не обнаруженных на тот момент вариантов – омикрон. На самом деле никакого секрета в этом нет. Дело в том, что всем новым вариантам вируса SARS-CoV-2 решено присваивать названия букв греческого алфавита. Ранее их назвали по месту обнаружения, но это вызывало недовольство жителей тех стран, в честь которых назывались новые и зачастую опасные и заразные штаммы.

Таким образом, названия всех вариантов, которые теоретически могут обнаружить ученые в будущем, весьма предсказуемы. В греческом алфавите 24 буквы.

Вариантов вируса, обнаруженных на сегодняшний день, 13: альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета, эта, тета, йота, каппа, лямбда, мю и омикрон.

Таким образом, в греческом алфавите есть еще 11 букв, названия которых будут присваивать новым вариантам в случае их обнаружения. Примечательно, что в рассылаемой таблице с «расписанием» присутствуют все буквы греческого алфавита, за исключением первых трех: альфы, беты и гаммы. Таким образом, названия вариантов, которые могут быть обнаружены в будущем, обязательно совпадут с названиями, включенными в рассылку. Однако это вовсе не предсказание и не доказательство «спланированности» пандемии, а лишь подтасовка фактов, так как о решении присваивать новым вариантам вируса названия букв греческого алфавита стало известно давно.