Фейковые инвестиции «КазАтомПром»: 60-летняя акмолинка лишилась более 20 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, жертвой одной из самых распространенных мошеннических схем, связанных с инвестициями, стала 60-летняя учительница средней школы. Еще в августе текущего года женщина увидела в Instagram рекламу, оформленную от имени национальной компании «КазАтомПром».

— В объявлении обещали высокую прибыль от вложения денежных средств и предлагали пройти простую регистрацию по ссылке. Перейдя на сайт, потерпевшая создала личный кабинет, а после этого «финансовые консультанты» начали активно связываться с ней, убеждая выполнять регулярные переводы для получения дивидендов. На протяжении трёх месяцев женщина совершила 50 банковских транзакций на сумму 20,4 млн тенге, — поделились в ведомстве.

Лишь 24 ноября акмолинка поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело, на сегодня проводятся необходимые следственные мероприятия.

— Мошенничества, связанные с ложными инвестициями, продолжают оставаться одними из самых распространенных в Казахстане. Мошенники используют рекламу в социальных сетях, подделывают сайты крупных компаний и обещают быстрый доход. Чтобы не стать жертвой подобного обмана, всегда проверяйте источник информации, не переводите деньги по указанию неизвестных консультантов и не сообщайте им свои персональные данные, — добавили киберполицейские региона.

Ранее Национальный банк предупреждал казахстанцев об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с «ошибочными переводами» денежных средств.