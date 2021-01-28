Фейком назвали рассылку о закупе китайского препарата для вакцинации казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировали рассылку о закупе китайского препарата для вакцинации граждан Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С февраля 2021 года в РК начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства – QazCovid-In, который в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний.

В Казахстане проводится работа по локализации производства вакцины против КВИ «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Россия)», - отметили в ведомстве.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, вакцина прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев используется для иммунизации уязвимых слоев населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, порядка 50 стран подали заявку на приобретение данной вакцины, а некоторые страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) уже успешно применяют.

«Согласно действующего законодательства, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества). В настоящее время, постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 850, утверждены Правила временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведенных в Республике Казахстан.

Никакого закупа китайской вакцины против коронавирусной инфекции Правительством РК не осуществлялось и не планируется.

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