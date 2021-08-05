Фейком назвали информацию об установке блок-постов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи опровергли информацию о закрытии региона на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальные сетях и мессенджерах жители области рассылают сообщение о якобы введении в регионе строгого карантина и установке блок-постов с 9-го августа. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля назвали информацию фейком и призвали североказахстанцев не поддаваться на провокации.

«Информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 5-го августа в регионе ужесточили ограничительные меры. Коснутся они, в основном, объектов, не участвующих в проекте «Ashyq».