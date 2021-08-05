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Фейком назвали информацию об установке блок-постов в СКО

5 Августа 2021 11:05
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Фейком назвали информацию об установке блок-постов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи опровергли информацию о закрытии региона на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальные сетях и мессенджерах жители области рассылают сообщение о якобы введении в регионе строгого карантина и установке блок-постов с 9-го августа. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля назвали информацию фейком и призвали североказахстанцев не поддаваться на провокации.

«Информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 5-го августа в регионе ужесточили ограничительные меры. Коснутся они, в основном, объектов, не участвующих в проекте «Ashyq».


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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