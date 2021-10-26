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    15:40, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейком назвали информацию о вакцинации детей в школе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении здравоохранения отреагировали на распространившееся видео в социальных сетях, на котором якобы детей вакцинируют без ведома родителей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со слов медсестры медицинского пункта школы, у школьника после урока физкультуры было обморочное состояние. Медицинский работник принялся оказывать медпомощь, а две женщины устроили скандал, снимали на видео врачей, учителей, обвиняя их в проведении инъекции. Мальчик осмотрен специалистами, оказана необходимая помощь. После инцидента родителю школьника (папе) сообщили о состоянии мальчика. Отец ребенка приехал и с благодарностью работникам медпункта за оказание медицинской помощи забрал сына домой. Мальчик как подросток подлежал профилактическому осмотру и на следующий день по графику в поликлинике был осмотрен специалистами», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    В ведомстве подчеркнули, что информация о вакцинации детей в школе ложная.

    «В образовательных учреждениях города, да и в целом по столице, еще не проводилась и не проводится вакцинация подростков и беременных женщин от коронавируса», - отметили в пресс-службе

    Столичное управление здравоохранения просит проверять и обращаться за подтверждением информации только к официальным источникам.

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором якобы в одной из столичных школ медсестра вводит вакцину ребенку.



    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Происшествия, ЧС Астана Главная Происшествия
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