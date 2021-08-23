Фейком назвали информацию о соцвыплатах для каждого казахстанца в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о том, что каждому гражданину Казахстана, прошедшему по определённой ссылке, будет осуществлена социальная выплата в размере 125 000 тенге, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ».

«Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - говорится в распространенном сообщении Минтруда и соцзащиты населения РК.