Фейком назвали информацию о недостаточных исследованиях вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяют очередное высказывание противницы вакцинации Айны Бакеевой. На этот раз она пишет о том, что вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech недостаточно исследована, ее безопасность под вопросом, в Казахстане нет условий для ее хранения, а привитым детям в случае недомогания никто не поможет. Редакция Stopfake.kz опровергла данные высказывания, передает МИА «Казинформ».

«Производители скрывают информацию о миокардитах и перикардитах, которые развиваются у 89% привитых».





Это высказывание полностью ложное. Во-первых, о том, что побочным эффектом получения вакцины производства Pfizer/BioNTech может быть миокардит или перикардит, сказано на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Во-вторых, эти побочные эффекты крайне редки и протекают в легкой форме. Это подтверждается масштабными научными исследованиями. Результаты одного из них опубликованы в рецензируемом журнале Nature. Их них следует, что риск развития перикардита или миокардита равен приблизительно 1:500000. При этом в 95% случаев перикардит и миокардит протекали в очень легкой форме и проходили без последствий.

Другое исследование было проведено в США, с его результатами можно ознакомиться в научном журнале Circulation. Они гласят, что случаи перикардита и миокардита в результате вакцинации редки и все, столкнувшиеся с такой нежелательной реакцией, выздоравливали в короткий срок и у них не наблюдалось серьезных симптомов.

«Исследований на детях младше 16 лет недостаточно».

Это не так. Для того чтобы получить одобрение FDA, вакцина прошла клинические испытания на подростках 12-17 лет. Их результаты были успешными.

После проходили и другие исследования. А ученые делали обзоры на проведенные ранее эксперименты. Все они показывают, что вакцина эффективна и безопасна для детей.

«Исследований препарата на беременных и кормящих недостаточно».

На сегодняшний день существуют исследования, результаты которых мировое научное сообщество считает убедительным доказательством того, что вакцина Comirnaty безопасна для беременных и кормящих.

Случаев, вызывающих опасение за жизни детей и младенцев, зарегистрировано не было. Напротив, данные показывают, что привитая мать передает антитела неродившемуся ребенку, чем защищает от инфекции и его.

«Нет исследований безопасности вакцины на людях, имеющих хронические заболевания».

Такие исследования есть. Об их результатах сообщалось еще в апреле текущего года. Крупнейшие исследования по безопасности вакцин были проведены в Израиле, тогда ученые анализировали данные более 1,4 млн человек, в числе которых были и люди, страдающие от хронических заболеваний. В октябре текущего года журнал Health Analytics опубликовал статью, в которой были собраны подтверждения того, что вакцинация не наносит вреда здоровью людей с хроническими заболеваниями, в том числе и онкологией.

«Нет данных о том, что вакцина не влияет на репродуктивную систему».

Теории о том, что вакцины ведут к бесплодию, – миф. Он поддерживается и популяризируется антипрививочниками по всему миру. О том, что вакцины в принципе не способны влиять на репродуктивную систему, многократно заявляли специалисты.

«Ряд стран отказывается от вакцины Comirnaty, так как она небезопасна».

Это манипуляция. Вакцина производства Pfizer одобрена и применяется в 115 странах мира, включая США, Канаду, Австралию, Германию, Францию, Исландию и Японию и другие. Препарат также имеет одобрение ВОЗ.

«Производитель не несет ответственности за качество вакцины».

Вакцина Pfizer прошла строгий контроль качества и безопасности для того, чтобы получить одобрение от FDA и CDC. В Казахстане качество препарата также проверяли эксперты. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Все ввозимые вакцины (каждая серия, партия) проходят оценку безопасности и качества (далее – ОБК), что также позволяет обеспечить допуск на использование эффективных и безопасных вакцин. Наряду с этим, при прохождении процедуры ОБК производителем вакцин вместе с сертификатом качества завода-производителя предоставляется копия сертификата качества серии, выданной лабораторией страны-производителя, аккредитованной уполномоченным органом той страны. Таким образом, завод-производитель гарантирует, что поставляет качественные, а главное уже прошедшие проверку вакцины.

Вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет проводится в прививочных пунктах объектов образования. Также по желанию родителей допускается проведение вакцинации в поликлиниках в индивидуальном порядке», — пояснили в ведомстве.

«Казахстанские дети переносят болезнь легко, значит, вакцинировать их не нужно».

Это утверждение также является манипуляцией. Дети действительно в целом переносят COVID-19 легче, чем взрослые, однако это не значит, что среди них нет тех, кто болел тяжело или даже скончался из-за развившихся осложнений. Казахстанские СМИ сообщали о двух детях, погибших от КВИ, – одному из них был год, другому – всего месяц.

Всего же, по данным ЮНИСЕФ, среди 3,3 миллиона смертей от COVID-19, зарегистрированных на ноябрь этого года, более 11 700 летальных исходов пришлось на детей и подростков.

«ВОЗ рекомендует использовать вакцины в чрезвычайной ситуации, а в Казахстане режим ЧП уже отменен».

Формулировка For emergency use, указанная на сайте ВОЗ, не означает, что вакцины против КВИ рекомендовано принимать исключительно в странах, в которых действует режим чрезвычайной ситуации. На сайте ВОЗ говорится, что такая формулировка «открывает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и введение вакцины. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах». Следовательно, режим ЧП, введенный или отмененный в какой-либо стране, не влияет на рекомендации ВОЗ касательно вакцинации.

«Школьные медсестры не будут оказывать помощь детям, почувствовавшим недомогание после вакцинации».

Министерство здравоохранения РК опровергло это утверждение.

«Перед проведением профилактической прививки медицинский работник проводит медицинский осмотр прививаемого лица (измерение температуры тела, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, измерение артериального давления и сатурации) и оценивает общее состояние. При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования. По показаниям могут быть направлены на консультацию узких специалистов. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки в медицинском документе прививаемого, предоставляет прививаемому, или его родителям, или законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки.

Прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде», — сообщили в ведомстве.

Специалисты также отметили, что после получения вакцины против КВИ медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут после введения вакцины для своевременного выявления неблагоприятных проявлений после иммунизации и оказания необходимой медицинской помощи.

В последующем медицинское наблюдение проводится в течение последующих 3 дней. При этом медицинское наблюдение проводится как в школе, так и со стороны медицинской организации по месту прикрепления.

«Родители будут нести ответственность за отказ прививать своего ребенка».

Это неправда. Вакцинация детей против КВИ является добровольной и ответственности за отказ от нее не предусмотрено.

«В Казахстане нет условий для хранения вакцины Comirnaty».

Это заявление совершенно безосновательно. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в стране есть все необходимое оборудование для хранения и транспортировки препарата.

«Требования к хранению и транспортировке вакцины Comirnaty (Pfizer), а также возможные ожидаемые реакции после вакцинации предусмотрены в Постановлении главного государственного санитарного врача РК от 20 октября 2021 года № 46 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ № 46). Ознакомиться с ПГГСВ № 46 можно на сайте комитета. При этом сообщаем, что транспортировка и хранение вакцины против КВИ Comirnaty (Pfizer) от производителя до центрального склада области или города республиканского значения осуществляется при температуре от минус 90°C до минус 60°C. С момента выдачи вакцины с центрального склада на нижестоящие районные и городские уровни, включая прививочные пункты медицинских организаций и организаций образования, хранение вакцины осуществляется при температуре от плюс 2°C до плюс 8°C, как и подавляющее большинство других вакцин», — сказано в сообщении министерства.

Отметим, что в кампанию иммунизации против КВИ вовлечены 1933 прививочных пункта. Все они обеспечены оборудованием для хранения и транспортировки вакцины и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что опубликованный Айной Бакеевой пост состоит из необоснованных и манипулятивных утверждений и доверять ему не стоит. Как отметили в Министерстве здравоохранения РК, вакцинация является испытанным инструментом для борьбы с инфекционными болезнями, представляющими угрозу для жизни людей. История подтвердила, что никакая иная мера не сокращает уровень заболеваемости и смертности так же эффективно и безопасно, как вакцинация.