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Фейки о льготном автокредитовании опровергли в Мининдустрии РК

24 Февраля 2022 12:41
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Фейки о льготном автокредитовании опровергли в Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев опроверг несколько фейков касательного льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Среди населения распространяется информация о том, что льготный автокредит под 4% выдается только на модели стоимостью до 10 млн тенге. Это фейковая информация. Это зависит не от стоимости автомобиля, а касается самого кредита. То есть выдается кредит до 10 млн тенге. Если стоимость машины соответствует этому, вы можете воспользоваться этим кредитом. А если ваша машина будет стоить дороже, то вы заплатите из своего кармана дополнительные средства», - сказал Марат Карабаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

При этом, отмечает вице-министр, некоторые СМИ сообщили, что новая программа автокредитования будет выдаваться только на 2-3 модели автомобиля.

«Это не так. Льготное автокредитование распространяется фактически на все модели автомобилей, но есть такая дорогая модель, как «Hyundai Palisade». На нее это не распространяется. Пусть, те кто имеет возможность заплатить 25 млн, платят их из своего кармана. Наша задача – поддержать народ, у которого нет таких средств», - заключил спикер.

Напомним, вчера новые условия льготного автокредитования объявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

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#Транспорт   #Общество   #МИИР РК   #Фейки   #Утильсбор  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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