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Фейк: «Зарплату педагогам сократят на 30% с нового года в Казахстане»

6 Декабря 2021 13:44
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Фейк: «Зарплату педагогам сократят на 30% с нового года в Казахстане»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp казахстанцы распространяют сообщение о том, что педагогам в новом году сократят заработную плату. В рассылке говорится, что, несмотря на увеличение в 25%, отменят доплаты за преподавание по обновленной программе, которые сейчас равны 30%. Таким образом, доходы учителей упадут на 5%. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Информацию об этом опровергли в Министерстве образования и науки РК.

«Доплата за обновленное содержание образования будет выплачиваться, как и прежде. Кроме того, напомним, что с января следующего года заработные платы педагогов по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева будут повышены еще на 25%. Отметим, что в 2020 году зарплаты педагогов выросли на 25%, в 2021 году — еще на 25%. Помимо этого, благодаря поддержке Президента значительно увеличены доплаты за наличие квалификационной категории от 30 до 50%», — сообщила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

Она также подчеркнула, что педагогам в два раза увеличили надбавки за проверку тетрадей и классное руководство, а также появилась новая категория доплат за наставничество.

По поручению Президента страны Министерством образования и науки проводится системная работа для стимулирования труда педагогов. Все меры направлены на обеспечение организаций образования квалифицированными кадрами. Чтобы повысить привлекательность обучения педагогическим направлениям, стипендии студентов таких специальностей с сентября этого года повышены до 42 тысяч тенге.

В министерстве призвали казахстанцев доверять только официальной информации и не обращать внимания на распространяемые в Сети слухи.


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#Образование   #МОН   #Фейки  
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