Фейк: WhatsApp перестанет работать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют информацию о том, что на территории нашей страны перестанет работать мессенджер WhatsApp. Якобы по школам уже разослали официальное сообщение об этом. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это ложь, передает МИА «Казинформ».

МОН РК не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.

«Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана. Подобных сообщений не было ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ.