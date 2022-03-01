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Фейк: WhatsApp перестанет работать в Казахстане

1 Марта 2022 07:44
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Фейк: WhatsApp перестанет работать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют информацию о том, что на территории нашей страны перестанет работать мессенджер WhatsApp. Якобы по школам уже разослали официальное сообщение об этом. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это ложь, передает МИА «Казинформ».

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МОН РК не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.

«Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана. Подобных сообщений не было ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ.


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#Общество   #Фейки  
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