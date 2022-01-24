Фейк: вышки 5G распространяют коронавирус и убивают птиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяются призывы уничтожать вышки сотовой связи, работающие по технологии 5G. По мнению автора сообщения, бороться с антеннами нужно потому, что они распространяют коронавирус и убивают птиц. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

5G – это технология, которая придет на смену существующему сейчас формату 4G. Сети 5G работают в том же диапазоне, что и волны Wi-Fi или, к примеру, полицейские радары. Высокая скорость и плотность покрытия обеспечиваются за счет технологий Massive MIMO и Beam Forming. Подробнее об этом рассказывает физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Распространять вирусы или убивать кого-либо технология 5G не способна. Безопасность ее использования подтверждена исследованиями международной комиссии по защите от излучений.

Изложенная в сообщении теория о том, что внутри антенн 5G содержатся коробочки с надписью COVID-19, – фейк. Она появилась в Сети в конце 2020 года и была основана на видеоролике, демонстрирующем деталь с надписью COV-19, якобы являющуюся частью антенны. На самом деле ролик оказался фейковым, а сама деталь – элементом старой телевизионной приставки, не имеющим никакого отношения ни к сетям 5G, ни к пандемии COVID-19.

Массовая гибель птиц, которая, по мнению автора сообщения, была вызвана развертыванием сетей 5G, – фейк. Подобные теории ранее были популярны в Сети, однако ни разу не прошли проверку на достоверность. Всякий раз оказывалось, что фотографии мертвых птиц были сделаны задолго до изобретения и развертывания сетей 5G и с технологией никак не связаны.

Что же касается уничтожения вышек сотовой связи, то автор предлагает делать это весьма необычным способом – силой мысли. Он ссылается на приемы техник так называемого бесконтактного боя. Однако никаких доказательств эффективности такой методики не существует, а преподавателей столь необычных боевых искусств называют шарлатанами. Также следует отметить, что ни один мастер бесконтактного боя еще не сумел в присутствии непредвзятых свидетелей победить мастера традиционных, контактных единоборств.

Тем не менее следует отметить, что рекомендация сражаться с технологиями силой мысли все же менее разрушительна, нежели призыв физически сжигать антенны. Ранее в различных странах уже были прецеденты, когда за подобные действия люди получали реальные наказания. К примеру, в октябре 2021 года жителя Великобритании приговорили к 200 часам обязательных работ и 12 месяцам условного срока. Избежать реального тюремного заключения ему помог тот факт, что его признали невменяемым.

Итак, из всего этого можно сделать вывод о том, что сети 5G безвредны, и поэтому атаковать антенны ни мысленно, ни физически не нужно. Теории о том, что новые технологии способствуют распространению COVID-19 и убивают птиц, фейковые и уже были опровергнуты ранее.