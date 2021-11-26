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Фейк: «Выпущен приказ о вакцинации школьников без согласия родителей»

26 Ноября 2021 20:35
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Фейк: «Выпущен приказ о вакцинации школьников без согласия родителей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях рассылают сообщение о том, что выпущен приказ, согласно которому всех школьников с 1 по 11 класс будут принудительно прививать против COVID-19 без согласия родителей. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Как сообщили в ведомстве, подобный приказ не издавался.

«Касательно данной публикации поясняем, что любая профилактическая прививка, включая прививку против КВИ, проводится только с информированного согласия родителей. Информированное согласие собирается заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации. В этой связи на прививку приглашают по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию и о присутствии родителей», — пояснил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

По его словам, принудительная вакцинация в школах не проводится.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 36, в учебных учреждениях проводится ежедневный «входной» фильтр. Все сотрудники школ обязаны пройти термометрию и обработать руки санитайзером при входе. Расписание занятий составляют таким образом, чтобы ученики как можно реже контактировали друг с другом.

Ержан Байтанаев призвал казахстанцев не доверять сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах. Для получения достоверной информации просим обращаться к официальным источникам: официальному интернет-ресурсу Комитета, телеграм-каналу «МВК по нераспространению COVID-19» и аккаунтам в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, либо обращаться с письменным запросом в адрес Комитета.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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