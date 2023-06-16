Фейк: вспышка оспы обезьян в 2022 году произошла из-за вакцин против COVID-19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Instagram пишут о том, что вспышка оспы обезьян в 2022 году произошла из-за вакцин против COVID-19. Якобы в препарате производства AstraZeneca содержится аденовирус шимпанзе, который и вызывает оспу обезьян. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В вакцине против COVID-19 от AstraZeneca в составе есть вирусный вектор аденовируса шимпанзе. Но это не целый патоген, а лишь его часть, которая не может ничем заразить и не способна размножаться в организме. Более того, аденовирусы вызывают простудные заболевания, а не оспу.

Оспу обезьян вызывает вирус оспы обезьян. Он известен человечеству с 1958 года. За это время ученые успели хорошо изучить патоген и понять, что эффективной профилактикой этого вируса может стать вакцина от натуральной оспы.

В 2022 году в мире была зарегистрирована вспышка оспы обезьян. Что примечательно, зараженные были и в тех странах, где вакцина AstraZeneca не зарегистрирована. К примеру, в Швейцарии и Венесуэле этот препарат не использовали, однако были зарегистрированы случаи заражения людей оспой обезьян.

Все это говорит о том, что вакцины против COVID-19 не имеют никакого отношения к вспышке оспы обезьян в 2022 году.