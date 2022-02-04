Фейк: Всемирный почтовый союз признал Казахстан концентрационным лагерем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram распространяется сообщение о том, что на официальном сайте Всемирного почтового союза Казахстан признан концлагерем. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«Доказательством» этого тезиса служит прикрепленный к рассылке скриншот с некоего сайта, адрес которого не виден полностью. На снимке изображена таблица с названиями государств, датами их вступления во Всемирный почтовый союз и пометками, классификация которых не ясна, так как на скриншоте не видно названия столбца, в котором они расположены.

Из видимой части адреса сайта, с которого сделан скриншот, понятно, что он не является официальным порталом Всемирного почтового союза. Адрес их официального портала следующий: www.upu.int. Таблиц, схожих с той, что показана на скриншоте, на этом сайте нет.

По видимой на экране части адреса портала также заметно, что оригинальная информация на нем была размещена на немецком языке, а затем переведена на русский язык.

На странице Всемирного почтового союза в немецкой версии Википедии размещена таблица, очень похожая на ту, что показана на скриншоте. В ней никаких упоминаний о концентрационном лагере нет.

Вероятно, эта же таблица была скопирована на ресурс, с которого и был сделан скриншот, однако в процессе переноса случайно либо намеренно были допущены ошибки и неточности.

Казахстан – это независимое государство, признанное другими странами и международными организациями, включая ООН. Высказывания о том, что Казахстан – концентрационный лагерь, ложны и абсолютно беспочвенны.