Фейк: «Возбудитель коронавируса – бактерия, подвергшаяся радиации»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета вновь пересылают друг другу старый фейк. Сообщение гласит, что в Республике Саха, в Якутии, впервые провели вскрытие пациента, умершего от COVID-19. В результате вскрытия врачи обнаружили, что возбудителем болезни был не вирус, а бактерия, подвергшаяся воздействию радиации и вызывающая тромбоз. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Эту рассылку опровергли в Министерстве здравоохранения Якутии.

«Министерство здравоохранения Якутии опровергает указанную информацию. Лечение больных коронавирусной инфекцией и проведение патологоанатомических вскрытий проводится по методическим рекомендациям Минздрава РФ, где четко прописаны алгоритмы действия медицинских работников. В случае смерти в стационаре больного с установленным при жизни диагнозом COVID-19 или отнесенного к категории «подозрительный и вероятный случай COVID-19» патологоанатомическое вскрытие проводится в соответствии с Федеральными законами в специально перепрофилированных для подобных вскрытий, в том числе межстационарных патологоанатомических отделениях, с соблюдением правил биобезопасности», – сказано на официальном сайте ведомства.

Ранее практически идентичные тексты о «первом в мире» вскрытии больного, умершего от КВИ, уже распространялись в мессенджерах и социальных сетях. Тогда пользователи приписывали альтернативное открытие возбудителя КВИ ученым из Германии, Италии и России.

Однако информация, изложенная в подобных рассылках, полностью неверна. Во-первых, на сайтах ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) размещены рекомендации по проведению аутопсии и забору образцов тканей погибших от COVID-19. Они были опубликованы еще в начале пандемии, а это значит, что проводить вскрытие погибших от COVID-19 никогда не запрещали.

Во-вторых, то, что возбудителем болезни является вирус, – научно доказанный факт. Геном коронавируса SARS-CoV-2 полностью расшифрован, а его снимки под микроскопом можно без труда найти в Сети.

В-третьих, лечение вирусных заболеваний аспирином и антикоагулянтами, как рекомендуется в рассылке, неэффективно. Эти препараты можно использовать лишь при наличии сопутствующих заболеваний или осложнений у пациентов с КВИ.

Из этого следует, что сообщение о том, что возбудитель КВИ – бактерия, подвергшаяся воздействию радиации, – ложь. Информация о первом в мире вскрытии пациента, погибшем от КВИ, и о том, что это заболевание нужно лечить аспирином и антикоагулянтами, – старый фейк, который уже неоднократно опровергался.