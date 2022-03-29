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    03:33, 29 Март 2022 | GMT +6

    Фейк: ВОЗ планирует захватить власть во всем мире 1 мая 2022 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы пишут о том, что Всемирная организация здравоохранения вынуждает страны-участницы подписать некий договор о COVID-19. Этот документ якобы позволит ВОЗ захватить власть во всем мире уже в мае 2022 года. На самом деле такого договора не существует, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    В действительности речь в распространяемом посте идет о так называемом пандемическом соглашении, которое ВОЗ планирует расширить и внести в него поправки. О начале разработки этого документа было объявлено во время пандемии COVID-19. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ВОЗ еще 1 декабря 2021 года.

    Международное соглашение разрабатывают для того, чтобы укрепить механизмы предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования. Нигде в нем не говорится о том, что соглашение будет принято исключительно ВОЗ в одностороннем порядке или будет обладать юридической силой, превышающей конституции каких-либо независимых государств. Также не сказано о том, что оно даст ВОЗ основания для захвата власти во всем мире.

    Напротив, все страны-участницы будут участвовать в обсуждении нового соглашения и смогут внести в него свои правки и замечания. К примеру, так уже поступили США, Индия, Бразилия и другие.

    То, что соглашение вступит в силу уже в мае 2022 года, – неправда. Согласно предварительным планам, это может произойти лишь в 2024 году. До тех пор будут идти обсуждения.

    Из всего этого следует, что ВОЗ не планирует захватить власть во всем мире, а разрабатываемый документ не будет давать организации возможности свергать правительства и захватывать власть.


    Теги:
    Коронавирус в мире Фейки Общество ВОЗ
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