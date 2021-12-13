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Фейк: «Вариант «омикрон» поражает только полностью вакцинированных»

13 Декабря 2021 15:20
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Фейк: «Вариант «омикрон» поражает только полностью вакцинированных»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется сообщение о том, что новый вариант SARS-CoV-2 «омикрон» поражает только полностью привитых людей. Такую информацию якобы опубликовали на портале Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Информация о новом варианте «омикрон» доступна на портале CDC. О том, что он поражает исключительно привитых против COVID-19, в статье не говорится.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что две дозы вакцины против COVID-19 действительно менее эффективны против вариантов «дельта» и «омикрон», однако это не значит, что полученные прививки способствуют заражению этими вариантами. В этом же исследовании говорится, что третья, бустерная, доза вакцины защитила 75% испытуемых, заразившихся вирусом, от проявления каких-либо симптомов.

Эти выводы подтверждают лабораторные исследования, проведенные компанией Pfizer. В результатах, опубликованных на официальном сайте компании, сказано, что, несмотря на то, что для более эффективной защиты от варианта «омикрон» требуются три дозы вакцины, две дозы препарата все же способны защитить заразившихся от тяжелого течения заболевания.

В другом подобном фейке пользователи ссылаются на материал, опубликованный на портале Reuters 10 декабря текущего года. В нем говорится о том, что 34 из 43 случаев заражения вариантом «омикрон» в США пришлись на полностью вакцинированных людей. Однако в этом же материале говорится о том, что 14 человек из числа заболевших перед заражением совершали международные поездки. Также в статье указывается, что все те, кто заразился вирусом, несмотря на вакцину, перенесли болезнь легко и демонстрировали такие симптомы, как усталость, кашель и невысокая температура. Из заболевших 43 человек госпитализация потребовалась лишь одному, однако авторы статьи не уточняют, был ли конкретно этот человек привит или нет.

Вместе с тем в материале говорится, что среди заболевших шестеро уже перенесли COVID-19 ранее. Следовательно, иммунитет, приобретенный в результате перенесенной болезни, не столь эффективен в защите против этого варианта.

Ученые установили, что такой спад в уровне защиты, обеспечиваемой как вакцинацией, так и приобретенным в результате болезни иммунитетом, обусловлен большим количеством мутаций варианта «омикрон».

Следовательно, утверждение о том, что вариант «омикрон» поражает исключительно привитых людей, – ложь.

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#Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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