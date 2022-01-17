Фейк: «Вакцины вызывают СПИД и содержат смертельную дозу вирусов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется мнение о том, что три этапа вакцинации необходимы для того, чтобы полностью подорвать здоровье людей или даже убить их. Автор теории пишет, что первая доза вакцины вызывает СПИД, вторая заражает его смертельным количеством живого вируса, а третья вызывает анафилактический шок. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Во-первых, теория о том, что вакцины против COVID-19 содержат вирус ВИЧ, фейковая и поддерживается исключительно противниками вакцинации. Никаких подтверждений своим словам они не приводят. Высказывания о том, что вакцины против COVID-19 содержат ВИЧ, ранее уже опровергали американские фактчекеры.

Во-вторых, живого вируса SARS-CoV-2 или иных живых патогенов в вакцинах против COVID-19, используемых в Казахстане, не содержится. В нашей стране применяются препараты на основе аденовирусных векторов, мРНК и инактивированного вируса, то есть не способного к размножению, а следовательно, к заражению организма. В этом можно убедиться, ознакомившись с составами вакцин:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Vero Cell.

В-третьих, распространяемая теория противоречит сама себе. Если вместе со второй дозой человек получил смертельную дозу вируса и скончался, то совершенно непонятно, для чего предлагать людям бустерную, третью, дозу. Тем не менее рассмотрим вероятность наступления анафилактического шока после вакцинации. Анафилактический шок — это степень аллергической реакции. Развиться он может в результате воздействия совершенно любого аллергена, а не только применения вакцин. К примеру, люди, страдающие пищевыми аллергиями, могут столкнуться с анафилактическим шоком после употребления рыбы, цитрусовых, арахиса, коровьего молока, куриных яиц и прочего.

Анафилактический шок также может быть вызван чрезмерной аллергической реакцией на компоненты вакцины, однако такое явление считается крайне редким. Персонал в пунктах вакцинации обучен оказывать первую помощь людям, у которых развивается подобная реакция.

Также стоит отметить, что если у человека развился анафилактический шок во время получения первого компонента вакцины, то второй компонент и бустерные дозы ему получать не положено.

Следовательно, изложенные в рассылке тезисы неверны. Вакцины против COVID-19 не вызывают СПИД, не содержат в себе живых вирусов, а анафилактический шок является крайне редкой реакцией, которая может развиться у людей, страдающих аллергиями. Анафилактический шок является противопоказанием для получения вакцин.