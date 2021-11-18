Фейк: «Вакцины усугубили пандемию во всем мире»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных Telegram-каналов распространяется информация о том, что вакцинация против COVID-19 усугубила течение пандемии во всем мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

К таким выводам пришел британский аналитик Джоел Смолли, основываясь на статистике Университета Джона Хопкинса. Разбираемся, почему подобные утверждения неверны.

О выводах Джоела Смолли миру сообщало издание News Target, считающееся одним из самых дискредитированных СМИ в Интернете. На портале публикуются псевдонаучные новости и конспирологические теории, а также популяризируются ультраправые взгляды.

Сама статья основана на выводах Смолли, которые тот опубликовал на своей странице в Twitter. При этом Смолли интерпретирует данные весьма просто, а его выводы похожи на предположения.

Примечательно, что на официальном сайте Университета Джона Хопкинса информации о том, что вакцинация усугубила течение пандемии, нет. Напротив, специалисты университета называют вакцины эффективными и безопасными и рекомендуют привиться для того, чтобы избежать тяжелых последствий заражения.

Мировая статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 противоречит теории Смолли. По данным ООН, опубликованным 6 октября 2021 года, количество заражений и летальных исходов в результате КВИ снижается во всем мире.

«В течение недели, с 27 сентября по 3 октября, все регионы сообщили о снижении числа новых случаев, за исключением Европы. Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев зарегистрировано в Африке (43%), за которой следуют Восточное Средиземноморье (21%), Юго-Восточная Азия (19%), Америка (12%) и Западная часть Тихого океана (12%)», — сказано на сайте организации.

Снижение случаев заражения COVID-19 во всем мире отслеживается и на графиках заболеваемости на официальном сайте Университета Джона Хопкинса.

Таким образом, доверять слухам о том, что вакцинация усугубляет течение пандемии, не стоит. Во-первых, источник этой информации крайне ненадежен, во-вторых, официальные данные ООН и Университета Джона Хопкинса доказывают, что во всем мире наблюдается снижение уровня смертности и заболеваемости COVID-19.