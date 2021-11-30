Фейк: «Вакцины против КВИ содержат клетки почек обезьян и опасные химикаты»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяется сообщение, в котором перечислены опасные химикаты, якобы входящие в состав вакцин против COVID-19. В списке клетки почек африканских обезьян, ацетон и ряд компонентов, которые, по словам автора, вызывают аутизм, повреждают мозг, печень и другие внутренние органы. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Stopfake.kz.

Итак, для начала Stopfake.kz вкратце рассказали о том, какие компоненты вошли в распространяемый список и имеют ли они отношение к вакцинам.

Формалин — это водный раствор формальдегида. Его используют при производстве инактивированных вакцин для того, чтобы убить вирус и сделать его безопасным для человека. Сам химикат присутствует в вакцинах лишь в виде следового остатка и его количество настолько мало, что нанести вред здоровью человека просто не способен.

Бета-пропиолактон также используется для инактивации вирусов, входящих в состав вакцин. Его концентрация в препаратах также недостаточна для того, чтобы навредить человеку. (https://nangs.org/news/coronavirus/myortvyy-virus-protiv-zhivogo-v-tsentre-chumakova-nazvali-preimushtestva-vaktsiny-kovivak)

Гексадецилтриметиламмония хлорид – детергент, применяемый в некоторых менингококковых вакцинах. Он позволяет извлекать и сохранять капсульный полисахарид менингококка, который необходим для производства некоторых препаратов для иммунизации.

Гидроксид алюминия используется в некоторых видах вакцин в качестве адъюванта, то есть помогает обеспечить лучший иммунный ответ организма. Его влияние на развитие расстройств аутистического спектра – миф, который неоднократно опровергался ведущими учеными.

Тимеросал ртути также используется как адъювант. Польза от его использования, по версии ВОЗ, в разы превышает потенциальные риски. Тимеросал ртути не накапливается в организме и полностью выводится в течение 4-9 дней.

Полисорбат 80 и полисорбат 20 — это сорбитан, извлекаемый из оливкового масла. Эмульгатор и стабилизатор. Применяется в биотехнологии, фармацевтике, пищевой промышленности, косметологии и других областях. Для здоровья человека не опасен.

Ацетон также может использоваться при производстве вакцин для инактивации вирусов. Содержится в готовом препарате лишь в остаточном количестве. Нанести вред он организму не способен.

Клетки почек африканских обезьян. Ни в одну вакцину в мире клетки почек или иных частей тела обезьян, равно как и других животных, не входят.

Теперь перейдем к настоящим составам вакцин против COVID-19, которые опубликованы в открытом доступе.

Поскольку препараты «Спутник V», Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen не являются инактивированными, то при их изготовлении ацетон, формалин и бета-пропиолактон не использовались. Также в их составах нет гидроксида алюминия, тимеросала ртути и гексадецилтриметиламмония хлорида.

Подробнее с их составами можно ознакомиться здесь: Pfizer/BioNTech; Moderna; Janssen; AstraZeneca; Sputnik V.

Препарат отечественного производства QazVac изготовлен с применением формалина для инактивации вируса, являющегося основным компонентом. Однако, как показали исследования, для организма препарат безвреден.

Препарат китайского производства CoronaVac содержит в качестве адъюванта гидроксид алюминия, однако, как мы уже писали ранее, этот компонент не способствует развитию аутизма или иных заболеваний.

При производстве препарата Hayat-Vax (Sinopharm) для инактивации вируса использовался бета-пропиолактон, разведенный в соотношении 1:4000. В итоговом препарате содержание этого химиката крайне мало и не способно оказать негативного влияния на человеческий организм. Также в этой вакцине содержится гидроксид алюминия в качестве адъюванта. Клинические исследования препарата доказывают, что он безопасен для человека и не провоцирует развития каких бы то ни было заболеваний.

Итак, из всего описанного выше можно сделать вывод о том, что распространяемый в Казнете «состав» вакцин – фейк. Ни одна из вакцин против COVID-19 не содержит все перечисленные в посте ингредиенты, более того, указанные вещества не способны привести к страшным последствиям, перечисленным в сообщении.