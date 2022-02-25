Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают серьезные повреждения сердца у детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram появилось сообщение о том, что вакцины против COVID-19 вызывают серьезные повреждения сердца у детей. Пользователи призывают распространять эту информацию повсюду и предупреждать родителей о том, что прививать детей смертельно опасно. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему все это ложь, передает МИА «Казинформ».

Автор высказывания о том, что вакцины против COVID-19 влекут за собой сердечные заболевания, – кардиолог из США по имени Питер МакКаллоу. Ранее он уже распространял дезинформацию о вакцинах, пандемии COVID-19 и вирусе SARS-CoV-2.

Основанием для его высказывания о том, что вакцины вызывают у детей серьезные повреждения сердца, служит препринт исследования, проведенного четырьмя учеными из США. Речь в нем идет о вакциноассоциированном миокардите среди подростков от 12 до 17 лет. Следует отметить, что это исследование не рецензировано и не может служить в качестве клинического руководства.

Ученые и врачи уже подвергли это исследование критике сразу по нескольким пунктам. Первый и главный из них заключается в том, что авторы работы брали данные из системы для отслеживания нежелательных реакций на медицинские препараты VAERS. При этом эти данные исследователи не оценивали и не проверяли, а следовательно, полагаться на их достоверность нельзя. Как сказано на платформе VAERS «Отчет в VAERS, как правило, не доказывает, что идентифицированная (-ые) вакцина (-ы) вызвала описанное нежелательное явление. Он только подтверждает, что зарегистрированное событие произошло через некоторое время после введения вакцины. Чтобы VAERS принял отчет, не требуется никаких доказательств того, что событие было вызвано вакциной. VAERS принимает все отчеты, не оценивая, было ли событие вызвано вакциной». Также на сайте сказано, что отчеты в систему могут отправлять как сами люди, испытывающие нежелательную реакцию, так и их родственники, медицинские представители и другие. Из-за этого информация в отчете может быть неполной, искаженной или содержать ошибки.

Также научное сообщество обратило внимание на то, что несколько случаев миокардита, которые в исследовании числятся как «вызванные вакциной», на самом деле отмечены у людей, перенесших COVID-19. При этом известно, что болезнь в некоторых случаях способна провоцировать миокардит.

Нарекания вызвал также подход авторов исследования к сравнению совершенно разных групп подростков. К примеру, в работе сопоставили уровни госпитализации среди всех подростков от 12 до 17 лет в США и число случаев миокардита среди вакцинированных подростков этой же возрастной категории. Это сравнение некорректно, и его результаты нельзя интерпретировать как подтверждение или опровержение какого-либо предположения.

В это же время подавляющее большинство ученых, когда-либо проводивших исследования безопасности вакцин для подростков и изучавших соотношения риска и пользы иммунизации против COVID-19, сходятся во мнении, что вакцины безопасны и не влекут за собой развитие каких-либо смертельных болезней.

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США доказывают, что для подростков риск смерти или осложнений в результате заражения COVID-19 гораздо выше, чем риск развития серьезных нежелательных реакций после вакцинации.

Более того, портал PolitiFact приводит слова руководителя отделения кардиологии в педиатрическом отделении детской больницы Лурье в Чикаго Стюарта Бергера. Он сообщил о том, что случаи развития симптомов миокардита после вакцинации среди детей крайне редки.

«Дети, у которых развивались такие симптомы, обычно переставали их испытывать через очень короткое время, от 24 до 48 часов, и отправлялись из больниц домой в хорошем самочувствии», — сообщил он.

Таким образом, высказывание Питера МакКаллоу основано на сомнительном и нерецензированном исследовании и его собственных домыслах, не имеющих ничего общего с реальными научно доказанными фактами.