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Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают необратимые изменения в организмах детей

27 Января 2022 14:33
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Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают необратимые изменения в организмах детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяется сообщение, что вакцины против COVID-19 вызывают у детей необратимые повреждения мозга, сердца, сосудов, репродуктивной системы и прочие проблемы со здоровьем. Автор утверждения Роберт Мэлоун, называющий себя создателем технологии мРНК. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это ложь, передает МИА «Казинформ».

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Мы уже рассказывали ранее, что Роберт Мэлоун имеет весьма косвенное отношение к разработке мРНК-технологии и никоим образом не является ее создателем. Его слова, что он «сторонник вакцинации» также мало похожи на правду. Дело в том, что ранее он неоднократно распространял дезинформацию о вакцинах против COVID-19, призывая людей ни в коем случае не прививаться.

В распространяемом ролике он говорит, что вакцины против COVID-19 заставляют детские организмы вырабатывать S-белок, который является опасным токсином и провоцирует необратимые повреждения мозга, сердца и других органов. Это фейк, автором которого является доктор Байрам Брайдл. Подробно о том, почему высказывания о токсичности S-белка не являются правдой, мы рассказывали ранее.

Нет никаких подтверждений словам доктора Мэлоуна, что S-белок способен вызвать повреждения мозга, сердца или иных органов. В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сказано, что «безопасность вакцин изучалась на 3100 детях в возрасте от 5 до 11 лет, которые получили вакцину. Никаких серьезных побочных эффектов в ходе исследования выявлено не было».

Медики, непосредственно наблюдающие и проводящие вакцинацию детей против COVID-19, сообщают о том, что наиболее частым побочным эффектом у детей является боль в месте инъекции. В отличие от взрослых, головная боль, озноб и ломота в мышцах у детей наблюдается редко.

Утверждения доктора Мэлоуна о том, что вирус SARS-CoV-2 не опасен для детей, являются манипуляцией. По данным ЮНИСЕФ за январь 2022 года, из 3,5 миллиона смертей от COVID-19, зарегистрированных в мире, 12 300 пришлось на детей и подростков.

Американская академия педиатрии также сообщает о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Специалисты связывают это с появлением варианта омикрон.

Следовательно, если дети болеют COVID-19, то могут являться и разносчиками инфекции, точно так же как и взрослые.

Видео доктора Мэлоуна, распространяемое сейчас в Казнете, ранее уже опровергали HealthFeedback и AAP.

Таким образом, доверять изложенным в ролике тезисам не нужно. Все они являются фейковыми и основаны на распространяемой противниками вакцинации дезинформации, которую ранее уже опровергали фактчекеры.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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