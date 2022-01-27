Фейк: Вакцины против COVID-19 вызывают необратимые изменения в организмах детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяется сообщение, что вакцины против COVID-19 вызывают у детей необратимые повреждения мозга, сердца, сосудов, репродуктивной системы и прочие проблемы со здоровьем. Автор утверждения Роберт Мэлоун, называющий себя создателем технологии мРНК. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это ложь, передает МИА «Казинформ».

Мы уже рассказывали ранее, что Роберт Мэлоун имеет весьма косвенное отношение к разработке мРНК-технологии и никоим образом не является ее создателем. Его слова, что он «сторонник вакцинации» также мало похожи на правду. Дело в том, что ранее он неоднократно распространял дезинформацию о вакцинах против COVID-19, призывая людей ни в коем случае не прививаться.

В распространяемом ролике он говорит, что вакцины против COVID-19 заставляют детские организмы вырабатывать S-белок, который является опасным токсином и провоцирует необратимые повреждения мозга, сердца и других органов. Это фейк, автором которого является доктор Байрам Брайдл. Подробно о том, почему высказывания о токсичности S-белка не являются правдой, мы рассказывали ранее.

Нет никаких подтверждений словам доктора Мэлоуна, что S-белок способен вызвать повреждения мозга, сердца или иных органов. В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сказано, что «безопасность вакцин изучалась на 3100 детях в возрасте от 5 до 11 лет, которые получили вакцину. Никаких серьезных побочных эффектов в ходе исследования выявлено не было».

Медики, непосредственно наблюдающие и проводящие вакцинацию детей против COVID-19, сообщают о том, что наиболее частым побочным эффектом у детей является боль в месте инъекции. В отличие от взрослых, головная боль, озноб и ломота в мышцах у детей наблюдается редко.

Утверждения доктора Мэлоуна о том, что вирус SARS-CoV-2 не опасен для детей, являются манипуляцией. По данным ЮНИСЕФ за январь 2022 года, из 3,5 миллиона смертей от COVID-19, зарегистрированных в мире, 12 300 пришлось на детей и подростков.

Американская академия педиатрии также сообщает о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Специалисты связывают это с появлением варианта омикрон.

Следовательно, если дети болеют COVID-19, то могут являться и разносчиками инфекции, точно так же как и взрослые.

Видео доктора Мэлоуна, распространяемое сейчас в Казнете, ранее уже опровергали HealthFeedback и AAP.

Таким образом, доверять изложенным в ролике тезисам не нужно. Все они являются фейковыми и основаны на распространяемой противниками вакцинации дезинформации, которую ранее уже опровергали фактчекеры.