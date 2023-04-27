Фейк: вакцины против COVID-19 вызывают дисрегуляцию иммунной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В популярных Telegram-чатах распространяется сообщение о том, что вакцины против COVID-19 вызывают дисрегуляцию иммунной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Иммунная дисрегуляция – это состояние, вызванное врожденными генетическим изменениями. Оно выражается в неспособности организма регулировать силу иммунного ответа. Он может быть или слишком слабым, что приводит к быстрому распространению инфекции в организме, или, наоборот, чересчур сильным, что заставляет организм атаковать здоровые ткани и органы.

Это довольно редкое заболевание. Никакой связи между иммунной дисрегуляцией и вакцинами против COVID-19 выявлено не было. Нет никаких научных исследований, которые доказывали бы, что прививки провоцируют развитие этой болезни.

В распространяемом сообщении также говорится о том, что врачам запрещено вскрывать тела вакцинированных пациентов. Это неправда. На самом деле смерти привитых людей, обстоятельства которых предполагают вероятность того, что причиной летального исхода могла быть вакцина, расследуются. Тела погибших вскрывают и изучают.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком. Вакцины против COVID-19 не вызывают иммунную дисрегуляцию, а врачи проводят вскрытие пациентов, вакцинированных при жизни.