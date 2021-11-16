Фейк: Вакцины против COVID-19 подрывают репродуктивное здоровье женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp казахстанцы распространяют сообщение о том, что вакцины против COVID-19 пагубно сказываются на женском репродуктивном здоровье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

в фейковых сообщениях говорится том, что якобы прививки провоцируют нарушения цикла или и вовсе вызывают его полную остановку. Подобные слухи прокомментировал президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик НАН РК, доктор медицинских наук, профессор, главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин.

По словам профессора Локшина, вакцины против COVID-19 не способны оказывать никакого воздействия на репродуктивное здоровье. Он заявил, что в его практике не было ни одного подобного случая.

«Мы ежедневно принимаем в клинике около 80-110 женщин репродуктивного возраста, 90% из них вакцинированы. Мы слышали о некоторых появлениях побочных эффектов, таких как покраснение и боль в месте инъекции, субфебрильной температуре. Это известно и описано в инструкции. Как небольшой стресс, вакцинация может дать задержку цикла до 3-5 дней, особенно у тех, кто очень переживал, но не более того. На сегодня проведены программы ЭКО у нескольких тысяч вакцинированных в Казахстане женщин. Различий в ответе яичников, оплодотворении, частоте наступления беременности установлено не было. И при этом есть отличный бонус — риск заболеть COVID-19 снизился в 50 и более раз», — сообщил он.

Ранее слухи о связи вакцин с ухудшением репродуктивного здоровья уже комментировали израильские врачи. К примеру, гинекологи из общественной организации «Мидаат» сообщали, что вакцины против COVID-19 не способны оказать существенного влияния на женское здоровье. Единственный случай, в котором специалисты посчитали несущественный сбой цикла, связанный с вакцинацией, возможным, — это волнение перед получением препарата.

Таким образом, слухи о том, что вакцины против COVID-19 могут влиять на репродуктивное здоровье женщин, не обоснованы и противоречат фактам.

Ранее были развенчаны мифы о том, что вакцины могут вызывать бесплодие и влиять на фертильность.



