Фейк: Вакцины против COVID-19 имеют отрицательную эффективность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что вакцины против COVID-19 имеют отрицательную эффективность. Это значит, что привитые больше подвержены заражению, чем те, кто пока еще не получил вакцину. Портал Stopfake.kz объяснил, откуда взялось это утверждение и почему ему нельзя верить, передает МИА «Казинформ».

Впервые сообщения об «отрицательной эффективности» вакцин появились в англоязычном сегменте Сети. Их размещали пользователи из Великобритании, ссылаясь на еженедельные отчеты по наблюдению за вакцинами.

В частности, использовалась таблица, приведенная в отчете за первую неделю 2022 года. В ней собраны нескорректированные данные по заболеваемости COVID-19 среди разных возрастных групп в зависимости от статуса вакцинации.

При этом сразу под таблицей размещена сноска, в которой сказано, что «сравнение этих показателей среди привитых и непривитых групп населения не может быть использовано для оценки эффективности вакцин против COVID-19».

Также в отчете сказано, что в таблице с нескорректированными данными не учтены такие факторы, как разные уровни тестирования на COVID-19 среди привитых и непривитых людей. Без внимания остается и тот факт, что люди, которые были привиты первыми, пожилые люди, которые находятся в группе риска по состоянию здоровья. В отчете говорится и о том, что непривитые и привитые люди по-разному относятся к соблюдению карантинных ограничений, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Это приводит к тому, что вероятность заражения в этих двух группах людей разная.

Британский фактчегинговый портал Full Fact поясняет, что приведенные в таблице данные с большой долей вероятности недооценивают количество случаев COVID-19 среди непривитых людей.

Таким образом, сообщения об отрицательной эффективности вакцин основаны на неверно истолкованных данных и не являются достоверными.