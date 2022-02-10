Фейк: Вакцины против COVID-19 – это генная терапия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы распространяют отрывок из выступления Стефана Ольриха, члена правления фармацевтической компании Bayer AG. Он говорит о том, что мРНК-вакцины против COVID-19 являются генной терапией, и если бы два года назад людей спросили о том, готовы ли они вкалывать себе такие препараты, то уровень отказов был бы равен 95%. Объясняем, почему его слова не значат, что вакцины меняют ДНК и вмешиваются в геном человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
На распространяемом видео Стефан Ольрих выступает на Всемирном саммите по вопросам здравоохранения, который проходил в Берлине с 24 по 26 октября 2021 года.
Полное видео с мероприятия можно найти в Сети. Никто из спикеров, включая самого Стефана Ольриха, не говорил о том, что вакцины против COVID-19 способны менять ДНК человека.
Речь Ольриха касалась науки и инноваций в сфере здравоохранения. В частности, он отметил, что компания Bayer AG уже несколько лет занимается разработками в сфере генной терапии для лечения таких недугов, как болезнь Паркинсона и других. Он называет подобные технологии в медицине инновационными и сравнивает с ними технологию создания мРНК-вакцин.
Его слова о том, что препараты для вакцинации являются генной терапией, являются оговоркой. Это официально подтвердили в компании Bayer AG: «Очевидно, что это просто оговорка».
Компоненты м-РНК вакцин не способны проникать в ядра клеток, где находятся молекулы ДНК. Следовательно, влиять на геном человека каким-либо образом они не способны.
Более того, редактирование человеческих генов на сегодняшний день является длительным и весьма сложным процессом, сопряженным с целым рядом рисков.
Сейчас генную терапию не применяют повсеместно. К ней прибегают лишь в определенных случаях: для лечения тяжелых генетических заболеваний и исключительно с согласия самого пациента.
Также следует отметить, что к настоящему моменту как минимум одной дозой было привито 62,2% населения всего мира. Это 4 851 247 157 человек. Ни у одного из них не было зарегистрировано изменений в ДНК или внезапного развития генетических заболеваний.
Таким образом, теории о том, что вакцины против COVID-19 способны менять ДНК и являются генной терапией, бездоказательны и противоречат научным фактам. Высказывание Стефана Ольриха — оговорка, что подтверждается официальным сообщением возглавляемой им компании.
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