Фейк: Вакцины против COVID-19 делают всех больными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяются снимки, на которых якобы изображена кровь привитых людей под микроскопом. Подпись гласит, что они доказывают то, что вакцины против COVID-19 делают всех людей больными. Портал Stopfake.kz разъяснил что это неправда, передает МИА «Казинформ».

Теория о том, что вакцины против COVID-19 изменяют свойства человеческой крови, не нова. Противники вакцинации неоднократно публиковали в Сети снимки образцов крови якобы привитых людей, у которых вскоре после вакцинации развились страшные болезни. Примечательно, что ни разу подобные «открытия» не были оформлены соответствующим образом, а доказать, что на снимках изображена именно кровь, было невозможно.

Также следует отметить, что все снимки, распространяемые в Сети и призванные доказать опасность вакцинации, подозрительно похожи друг на друга. К примеру, снимки, схожие с теми, которые циркулируют сейчас, можно найти в Сети, датированные августом 2021 года.

Тогда фактчекеры из Reuters сообщали, что нет никаких оснований полагать, что снимки являются подлинными и каким-либо образом доказывают, что вакцины против COVID-19 провоцируют изменения крови.

Вместе с тем и на этапе клинических испытаний вакцин и после их завершения ученые неоднократно анализировали кровь привитых людей. Никаких аномалий или признаков смертельных болезней они не находили. К примеру, подобное исследование, проведенное одной из крупнейших и наиболее уважаемых клиник США Brigham and Women’s Hospital подтверждает, что мРНК-вакцины провоцируют сильный иммунный ответ к коронавирусу SARS-CoV-2.

Другие исследователи, анализировавшие кровь привитых людей, также поддерживают этот вывод.

В Сети также можно найти любительское видео, снятое доктором PhD из Университета Манипура в Индии. В кадре он анализирует кровь трех человек до и после заражения COVID-19, а также до и после вакцинации. Никаких аномалий или серьезных изменений в морфологии кровяных клеток он не обнаруживает.

Теории о том, что вакцины против COVID-19 делают людей больными, также противоречат и имеющиеся на сегодняшний день простые факты. В настоящий момент во всем мире хотя бы одну дозу вакцины получили 62,5% от общего населения планеты. Очевидно, что если бы все эти люди были больны, то скрыть это не удалось бы. При таком количестве смертельно больных системы здравоохранения всех стран были бы крайне перегружены, а многие предприятия были бы вынуждены временно закрыться, так как привитые сотрудники были бы не способны работать.

Следовательно, предполагать, что вакцины против COVID-19 делают людей больными, безосновательно.