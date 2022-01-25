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Фейк: Вакцины против COVID-19 активируют белок, вызывающий бесплодие

25 Января 2022 19:31
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Фейк: Вакцины против COVID-19 активируют белок, вызывающий бесплодие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-каналах распространяется сообщение о том, что вакцины против COVID-19 активируют С-реактивный белок, который вызывает бесплодие. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это такое и почему эта теория не верна, передает МИА «Казинформ».

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С-реактивный белок, или CRP, – это белок плазмы крови, количество которого повышается при воспалениях в организме. По уровню этого белка, так же как и по уровню СОЭ, врачи диагностируют воспалительные процессы.

Следовательно, уровень С-реактивного белка может быть повышен при целом ряде различных заболеваний, многие из которых не являются серьезными. После выздоровления уровень белка приходит в норму.

При COVID-19 у некоторых пациентов врачи также наблюдают повышение уровня С-реактивного белка. В таких случаях назначается особое лечение.

Повышение уровня С-реактивного белка во время беременности действительно может привести к преждевременным родам, однако разовое повышение уровня этого белка в организме до беременности не способно вызвать проблемы с фертильностью.

Женщины, страдающие от хронических воспалительных заболеваний, следовательно, живущие с повышенным уровнем С-реактивного белка, также могут испытывать сложности с зачатием. Тем не менее результаты исследований доказывают, что эту проблему может решить ежедневный прием аспирина.

Вакцины против COVID-19 за крайне редким исключением воспалительных процессов в организме не вызывают, следовательно, уровень С-реактивного белка в организме не повышают. В случае развития редких побочных эффектов вакцинации, таких как миокардит и перикардит, воспаление в подавляющем большинстве случаев легкое и проходит в короткие сроки.

Это значит, что воспалительный процесс не переходит в хроническую форму и после выздоровления уровень С-реактивного белка приходит в норму. Таким образом, на фертильность он влиять не может.

Из этого можно сделать вывод о том, что распространяемое сообщение является фейком и манипуляцией данными. Вакцинация подростков против COVID-19 не повышает уровень С-реактивного белка в крови и не влияет на способность к продолжению рода.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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