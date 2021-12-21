Фейк: «Вакцины наносят вред в 7% случаев»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальной сети Instagram набирает популярность высказывание о том, что раз вакцины против COVID-19 эффективны на 93%, значит, в 7% они вредят человеческому здоровью. Stopfake.kz объяснили, почему это мнение неверно, передает МИА «Казинформ».

Это высказывание основано на неверном понимании эффективности вакцин и методов ее оценки.

В Сети можно найти достаточно статей в авторитетных научных журналах, объясняющих, как правильно трактовать эти данные.

К примеру, на официальном сайте ВОЗ сказано:

«Эффективность вакцины измеряется в контролируемых клинических испытаниях и основана на том, у скольких людей, получивших вакцинацию, развился «интересующий результат» (обычно болезнь) по сравнению с тем, у скольких людей, получивших плацебо (фиктивную вакцину), развился такой же результат. После завершения исследования количество больных в каждой группе сравнивается, чтобы рассчитать относительный риск заболевания в зависимости от того, получили ли субъекты вакцину. Отсюда мы получаем эффективность — меру того, насколько вакцина снижает риск заболевания».

Таким образом, если вакцина показала эффективность в 93%, это значит, что в группе людей, получивших препарат в ходе клинических исследований, заболело на 93% человек меньше, чем среди тех, кто в рамках эксперимента получил плацебо.

В рецензируемом научном издании The Lancet приведен следующий пример:

«Если бы мы вакцинировали 100 000 человек и защитили 95% из них, в течение трех месяцев заболели бы 5000 человек, что почти соответствует текущему общему уровню заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Скорее всего, эффективность вакцины 95% означает, что вместо 1000 случаев COVID-19 на 100 000 человек без вакцины (из группы плацебо вышеупомянутых испытаний примерно 1% будут болеть COVID-19, а 99% — нет) мы ожидаем 50 случаев (95% населения свободны от болезней по крайней мере в течение трех месяцев)».

Существуют различные методики оценки эффективности вакцин. Подробнее о них мы рассказывали ранее.

Все они направлены на то, чтобы оценить, насколько хорошо препараты справляются с защитой от конкретной болезни.

Безопасность же вакцин проверяется еще на стадии доклинических испытаний, во время экспериментов с животными.

Во время клинических испытаний на людях безопасность также тщательно проверяется, однако в показателях эффективности она не отражается.

Следовательно, утверждать, что раз показатель эффективности вакцины равен 93%, значит, в 7% случаев она вредит, неверно. Если вакцина эффективна на 93% , то это значит, что из всех людей, получивших ее, заболевают лишь приблизительно 7%.