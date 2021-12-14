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Фейк: «Вакцинный альянс работает над созданием цифрового удостоверения личности для каждого ребенка на планете»

14 Декабря 2021 14:43
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Фейк: «Вакцинный альянс работает над созданием цифрового удостоверения личности для каждого ребенка на планете»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи соцсетей делятся сообщением, что «Вакцинный альянс Билла Гейтса» разрабатывает цифровую карту здоровья каждого ребенка, которая будет привязана к статусу вакцинации. Якобы единственная цель этого — сбор данных обо всех детях. Информация в сообщении не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Этот фейк распространился в соцсетях после публикации на сербском сайте Nultа Tačkа.

В распространяемом сообщении говорится о Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI – это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.

В альянсе GAVI участвуют ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

В документе с сайта GAVI, на который ссылается автор сообщения, сказано о необходимости использования цифровых технологий для регистрации личности детей в бедных странах.

«Почти 1,1 миллиарда человек во всем мире, в том числе каждый третий ребенок в возрасте до пяти лет, не имеют никаких документов, удостоверяющих личность. Без надежной записи, которая может быть однозначно связана с каждым ребенком, трудно определить уход, в котором он или она нуждается», - говорится на сайте альянса.

Таким образом, в данном документе речь идет о проблеме отсутствия документов у детей в бедных странах, из-за чего у них ограничен доступ к медицинской помощи, в том числе и доступ к жизненно важным вакцинам. Альянс призвал использовать цифровые технологии для регистрации именно таких детей.

Утверждение о создании Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации цифрового удостоверения для каждого ребенка на планете – манипуляция и домыслы автора.


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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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