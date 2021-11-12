Фейк: «Вакцинированные против COVID-19 становятся гибридами, которыми можно будет управлять через Интернет»

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется сообщение, в котором вакцинированных против COVID-19 называют гибридами и утверждают, что ими можно будет управлять дистанционно. Кроме того, геном вакцинированного человека можно будет редактировать. Это сообщение содержит антинаучные и ложные тезисы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Вакцины против COVID-19 не делают из людей гибридов. Это утверждение антинаучное. Вакцины также никак не влияют на геном.

Ни в одном из отчетов об испытаниях вакцин не сказано о побочных эффектах в виде изменений или нарушений в структуре ДНК. Изменений генома не зарегистрировано ни у животных, на которых испытывали вакцины, ни у добровольцев, получивших прививку.

Изменение генов человека на сегодняшний день признано неэтичным, малоизученным и запрещено в ряде стран.

В сообщении говорится, что геном вакцинированного можно «редактировать как захочется». Авторы при этом ссылаются на страницу Национального центра биотехнологической информации США (NCBI), где якобы есть доказательства сказанного.

Национальный центр биотехнологической информации США (NCBI) — это институт, в базе которого собраны данные по молекулярной биологии, биомедицине и генетике со всего мира. В данном случае ссылка на NCBI — это манипуляция.

На указанной странице нет никаких доказательств того, что геном вакцинированного человека можно будет изменить. Страница посвящена аннотации эукариотического генома: там описывается процесс определения местоположения генов, кодирующие области в геноме и объяснение того, что эти гены делают.

Эукарио́ты — это домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Эукариотами, в частности, являются животные, грибы и растения.

Процесс «редактирования» возможен и осуществлялся, но это совсем не простой процесс. Все известные случаи генной инженерии человека получают широкую огласку в прессе. Например, в 2017 году двум американским добровольцам с редким генетическим заболеванием «отредактировали» геном. Им вкалывали специальный препарат, который способен частично заменить поврежденный участок ДНК и в результате избавить от болезни.

В 2018 году в Китае двум близнецам, зачатым при помощи ЭКО, отредактировали ДНК, чтобы им не передался ВИЧ, которым был болен отец. Случай вызвал споры в медицинском сообществе, так как последствия подобного эксперимента не изучены.

Оба эксперимента проходили в течение длительного времени под строгим наблюдением множества специалистов. Изменение генома при помощи одноразовой инъекции невозможно.

Утверждение о том, что вакцинированными можно будет управлять дистанционно при помощи Интернета, — одна из самых распространенных конспирологических теорий, которую мы опровергали ранее.