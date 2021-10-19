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    16:02, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: «Вакцинацию детей в Казахстане начнут с сельских округов»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что в нашей стране вакцинацию детей против КВИ планируют начать с сельских округов. Якобы сельчане ничего не знают о самих препаратах для иммунизации и их побочных эффектах, поэтому и было принято такое решение. Это утверждение ложное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию о подобных планах по вакцинации опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

    «Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцина производства Pfizer/BioNTech, разрешенная к применению для детей от 12 лет, в Казахстан не поступила. Плана по вакцинации детей также нет. Вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей и никак не зависит от места проживания ребенка», — сообщили в ведомстве.

    Казахстанцы уже не в первый раз распространяют фейки, связанные с вакцинацией детей против COVID-19. Ранее они писали о том, что вакцины будут добавлять в кисломолочные продукты и поить ими детей в школьных столовых. Позже распространялся фейк о том, что детей будут вакцинировать препаратом в виде назального спрея, а также вкалывать препараты для иммунизации под видом пробы Манту. При этом авторы ложных сообщений пугали казахстанских родителей заключением в психиатрические клиники за отказ от вакцинации детей.

    Ранее сообщалось о том, что информацию об отказе сотрудников Минздрава РК от вакцинации из-за опасности назвали фейком.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Фейки Астана Главная Общество Минздрав РК
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