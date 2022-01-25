Фейк: Вакцинация против КВИ – это эксперимент, ведущий к страшным последствиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют высказывания известного немецкого противника вакцинации и одного из главных идеологов COVID-диссидентства в Германии Бодо Шиффмана. В распространяемой цитате говорится о том, что вакцинация против COVID-19 – это эксперимент, ведущий к проблемам с фертильностью и даже смерти. Портал Stopfake.kz рассказал, почему это не так, передает МИА «Казинформ».

Для начала отметим, что Бодо Шиффман – одна из ключевых фигур в распространении дезинформации о COVID-19 и Германии. Его высказывания и идеи не раз опровергали специалисты и признавали их ложными.

Распространяемая сейчас в Казнете цитата не является исключением. Первый же тезис о том, что вакцинация против COVID-19 является экспериментальной, ложный. Ранее мы его уже опровергали. В Reuters также опубликовали опровержение этой идеи в апреле минувшего года.

Следующее утверждение касается спортсменов умерших и тяжело заболевших якобы в результате вакцинации против КВИ. Это совершенно безосновательно. Список таких спортсменов популяризируется противниками вакцинации и включает в себя недостоверные сведения, манипуляции и подтасовку фактов. Подробно об этом уже рассказывали фактчекеры издания Factcheck.org. Мы также опровергали подобные слухи.

Далее в сообщении говорится о том, что массовая вакцинация против КВИ нарушает Нюрнбергский кодекс. На самом деле это не так. В Нюрнбергском процессе по делу о медицинских преступлениях вакцинация не фигурировала.

Все подсудимые обвинялись в участии в заговоре по совершению преступлений, в частности, в военных преступлениях, включая принудительные медицинские опыты над заключенными концлагерей; в преступлениях против человечности, включая осуществление программы по уничтожению лиц с ограниченными физическими возможностями и в членстве в преступных организациях: СС, Schutzstaffel, «отряды охраны», военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Далее автор пишет о том, что некоторые партии вакцин токсичны, а некоторые безопасны. Эта информация также является фейком.

Следующее утверждение касается теории о том, что вакцины против КВИ вызывают проблемы с фертильностью и способны вызвать выкидыши. Этот тезис опровергают научные исследования. Испытания вакцин, которые ученые проводили на беременных, показывают, что препараты совершенно безопасны и не оказывают пагубного влияния на развитие плода.

Таким образом, ни одно из высказываний Бодо Шиффмана из сообщения, циркулирующего сейчас в Казнете, не является правдивым. Вакцины против КВИ безопасны, эффективны, не вызывают проблем с фертильностью. И не являются причиной смерти и развития тяжелых болезней у спортсменов.