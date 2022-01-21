Фейк: Вакцина «Спутник Лайт» – это запрещенная в Европе AstraZeneca

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram распространяется старый фейк о том, что вакцина «Спутник Лайт» на самом деле является препаратом англо-шведского производства AstraZeneca, якобы запрещенным в Европе. Это «подтверждается» скриншотом таблицы, в которой в одной и той же строке приведена информация и о «Спутнике Лайт», и о препарате AstraZeneca. Портал Stopfake.kz объяснил, что это значит, передает МИА «Казинформ».

О том, что препараты AstraZeneca и «Спутник Лайт» являются разными вакцинами и имеют различный состав, мы уже рассказывали ранее.

Также мы указывали на то, что эти два препарата в рамках клинических испытаний использовали вместе для того, чтобы оценить уровень защиты от КВИ, который может дать такая комбинация.

Собственно, распространяемый сейчас в Казнете скриншот, якобы доказывающий, что AstraZeneca и «Спутник Лайт» – это один и тот же препарат, на самом деле является частью реестра разрешений на проведение клинических испытаний Министерства здравоохранения РФ.

Следовательно, скриншот говорит лишь о том, что клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» были официально разрешены в Российской Федерации. Информации о том, что эти две вакцины представляют собой одно и то же, в таблице нет.

О том, что ученые испытывают комбинацию вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», также сообщали СМИ. Предварительные данные исследований показали, что такое сочетание вакцин дает мощный иммунный ответ и способно обеспечить надежную защиту от COVID-19.

Тезис о том, что вакцина AstraZeneca запрещена в Европе, – ложь. Этот препарат одобрен и применяется в 134 странах, включая и европейские государства. Вакцина AstraZeneca также входит в число препаратов, одобренных ВОЗ, Карибской системой регулирования и Африканской рабочей группой.

Таким образом, распространяемый скриншот не доказывает того, что AstraZeneca и «Спутник Лайт» – один и тот же препарат. Он лишь говорит о том, что эти два препарата тестировали вместе в рамках клинических испытаний. Вакцины AstraZeneca и «Спутник Лайт» производятся разными компаниями и отличаются по составу.