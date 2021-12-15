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Фейк: «Вакцина производства Pfizer вызывает рак сердца»

15 Декабря 2021 04:15
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Фейк: «Вакцина производства Pfizer вызывает рак сердца»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы обсуждают вакцину Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech, которой в нашей стране начали прививать беременных, кормящих и подростков от 12 лет. Некоторые пользователи пишут, что препарат очень опасен, так как вызывает рак сердца. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Вероятно, подобные предположения возникли из-за того, что ранее сообщалось о редких побочных эффектах — перикардите и миокардите, воспалениях сердечной мышцы и его оболочки. Информация об этом доступна на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний. В ней сказано, что большинство пациентов, испытавших этот побочный эффект, шли на поправку быстро и полностью излечились спустя непродолжительное время.

На сегодняшний день проведены масштабные научные исследования, результаты которых опубликованы в научном журнале Nature. Результаты исследования показывают, что риск развития перикардита или миокардита равен приблизительно 1:50 0000. Для получения этих данных исследователи анализировали информацию о людях от 16 лет и старше, получивших вакцину Pfizer/BioNTech в Израиле в период с декабря 2020 года по май 2021 года. Полученные данные также говорят о том, что в 95% случаев перикардит и миокардит протекали в очень легкой форме и проходили без последствий.

Слухи о связи вакцинации против COVID-19 и онкологическими заболеваниями полностью безосновательны и ранее неоднократно опровергались учеными и фактчекерами.

Научные данные говорят о том, что вакцинация против КВИ не увеличивает вероятности развития онкологических заболеваний. Более того, люди, получившие прививку, будучи больными раком, сообщают о том, что после вакцинации их состояние не ухудшилось, а размеры опухоли не изменились.

Таким образом, сообщения о том, что вакцина Comirnaty приводит к раку сердца, – неправда.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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